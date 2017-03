Küssaberg Küssaberg erhält 75 000 Euro für schnelles Internet

Feierliche Übergabe des Förderbescheids in Stuttgart.

Einen Förderbescheid über 75 000 Euro erhielten in Stuttgart Bürgermeister Manfred Weber (rechts) und Ratsschreiberin Kersten Küpfererhielten von Innenminister Thomas Strobl (CDU, Zweiter von links). Damit unterstützt das Land die Bemühungen der Gemeinde, schnelles Internet in jeden Haushalt der sieben Ortsteile zu bringen. „Gerade in dünn besiedelten Gebieten sind die Kosten für den Internetausbau sehr hoch", betonte Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (links, CDU), bei der Übergabe. Bild: privat/Studinger