Küssaberg Küssaberg: Druckmindererschacht wird eingebaut

Trinkwasserleitungen in Ettikon sind nicht für die erhöhten Druckverhältnisse ausgelegt. Ausgleich soll durch Druckmindererschacht geschaffen werden.

Küssaberg (tpr) In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde die Verbesserung der Löschwassersituation im Gewerbegebiet Ettikon wieder thematisiert. Bereits während der Erschließung im Bereich "Mittlere Greut" war Verwaltung und Gemeinderat neben der Weiterentwicklung der Trinkwasserversorgung die Verbesserung des Löschwasseraufkommens wichtig. Entsprechende Umbauarbeiten an den Leitungen wurden bereits vorgenommen.

Nun muss noch ein sogenannter Druckmindererschacht eingebaut werden. Dieser soll die Druckverhältnisse zwischen dem Wohngebiet Ettikon und dem Gewerbegebiet ausgleichen. Die Leitungen in Ettikon bestehen zu großen Teilen noch aus der ehemaligen Lonza-Erschließung und sind für die erhöhten Druckverhältnisse, die die Verbesserung der Löschwassersituation mit sich bringt, nicht ausgelegt. Die finanziellen Mittel zur Beschaffung inklusive Bauarbeiten wurden bereits im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen "Mittlere Greut" eingeplant.

Kosten betragen 94 000 Euro

Ingenieur Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig in Dogern präsentierte in der Gemeinderatsitzung dem Gremium nun die Planung. Das Ingenieurbüro empfiehlt den Bau des Druckmindererschachtes in Höhe Ettikon – außerhalb des Gewerbegebietes. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 94 000 Euro. Der Rat entschied sich für eine freihändige Vergabe. Für die restlichen Arbeiten stimmte das Gremium für eine beschränkte Ausschreibung mit regionaler Beteiligung.