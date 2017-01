Küssaberg Küssaberg: Bäume entlang des Rheins werden gefällt

19 Bäume zwischen Reckingen und Ettikon werden am 30. Januar gefällt. Grund sind der schlechte Zustand, vor allem der schnellwachsenden Pappeln und Weiden, die Ende der 40er Jahre gepflanzt wurden, und ihr maximales Lebensalter fast erreicht haben

Küssaberg – Im Auftrag des Regierungspräsidiums wird eine Klettgauer Baumpflegefirma ab Montag, 30. Januar am Rhein zwischen Reckingen und Ettikon 19 Bäume fällen. Der Baumbestand in diesem Abschnitt sei teilweise an der Grenze seiner Lebenserwartung angekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Betroffen sind sechs Weiden, acht Pappeln, zwei Eschen, zwei Eichen und eine Grünerle. Die erforderlichen Maßnahmen wurden mit dem Gemeinderat Küssaberg abgestimmt, so die Freiburger Behörde.

Im Herbst 2016 hat ein Baumkontrolleur den Bestand auf der Strecke angesehen und gesichtet. Dieser überprüfte die Bäume und legte erforderliche Maßnahmen zur Baumpflege und Verkehrssicherung fest. Auf dem Abschnitt zwischen Ettikon und Reckingen sind sehr viele Weiden und Althybridpappeln vorzufinden. Der Bestand wurde Ende der 1940er- Jahre gepflanzt. Pappeln und Weiden gehören zu den schnellwüchsigen Baumarten mit einer vergleichsweise geringen Lebenserwartung von 60 bis 80 Jahren. Diese Bäume befinden sich durch ihr fortgeschrittenes Alter oft in einem schlechten Zustand. "Durch ihre eingeschränkte Standsicherheit, aufgrund von Stammfäulnis, Pilz- und Parasitenbefall sowie wegen vermehrter Totholzbildung und Kronenvergreisung stellen sie teilweise ein großes Sicherheitsrisiko dar", so das Regierungspräsidium.

Damit der Zustand der Bäume möglichst genau ermittelt werden konnte, wurden mehrere alte Weiden und Pappeln eingehender untersucht. Ein Gutachterbüro stellte mittels Bohrungen, mit einem sogenannten Resistographen, die Restwandstärke der Bäume fest. So wurde festgestellt, dass die Kronen eingekürzt werden müssen, damit diese Bäume auch weiterhin den Belastungen durch ihr Eigengewicht, Regen oder Wind standhalten können. An 35 geschädigten Bäumen, vornehmlich Weiden, werden diese Kroneneinkürzungen vorgenommen. Hierdurch können auch alte, geschwächte Bäume noch einige Jahre erhalten bleiben.

Hinsichtlich möglicher Quartiere geschützter Arten wurden die zu fällenden Bäume von einem Gutachter untersucht. Sollten Fledermäuse oder Brutplätze von Vögeln in den Bäumen gesichtet werden, wird versucht, die Tiere und ihre Nester fachgerecht auf andere geeignete Bäume umzusetzen. Bei Wegfall von Quartieren sollen als Ausgleich Nistkästen bereitgestellt werden. Aus Sicherheitsgründen muss der Rheinuferweg während der Arbeiten in Kadelburg und am Kadelburger Campingplatz, sowie entlang Rheinheim voll gesperrt werden. Die Fußgänger werden in beiden Richtungen über die nahen, parallel laufenden Gemeindewege umgeleitet. Auch in den übrigen Bereichen entlang des Rheinuferweges ist während der Gehölzarbeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Schon im kommenden März sollen Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Hierbei kommen ausschließlich standortgerechte und einheimische Bäume, wie zum Beispiel Linde, Eiche, Weide, Bergahorn und Hainbuche zum Einsatz.