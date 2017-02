Küssaberg Kadelburger Seilfähre erhält einen neuen Zugang

Schon lange wird sie genutzt: Die Seilfähre über den Rhein bei Kadelburg. Nun wird der Zugang zum Ufer saniert. Die Gemeinden Küssaberg und Bad Zurzach teilen sich die Kosten.

Küssaberg – Fast alle Küssaberger kennen sie, aber nur wenige benutzen sie: Die Geschichte der Seilfähre in Kadelburg reicht weit zurück. Derzeit finden Sanierungsarbeiten statt, um den Zugang zur Fähre zu erleichtern.

Bei einem Preis von 1,80 Euro pro Überfahrt können keine Rücklagen für die Instandhaltung gebildet werden, und so teilen sich Küssaberg uns Bad Zurzach die Kosten. Jährlich werden von der Gemeinde Küssaberg für die Seilfähre rund 2000 Euro budgetiert. In diesem Jahr stehen nun zusätzliche Sanierungsarbeiten an. Der Zugang zur Fähre, bestehend aus Holzstufen, war nach jahrelanger Nutzung renovierungsbedürftig. Der Gemeinderat hatte bereits vor einiger Zeit Haushaltsmittel bereitgestellt. Die aktuellen Sanierungskosten sind auf der Küssaberger Seite mit rund 10 000 Euro veranschlagt.

Nun wurde das Eichenholz angeliefert und durch die Forstmitarbeiter der Gemeinde Küssaberg Alexander Trapp und Raphael Bonauer verarbeitet. Der niedrige Wasserstand des Rheins kam den Herren bei ihrer Arbeit sehr gelegen. Allerdings stand die „Baustelle“ vor rund einer Woche dank des Regens und somit ansteigendem Rhein kurzzeitig unter Wasser. Auch auf der Bad Zurzacher Seite stehen Sanierungsarbeiten an. Bereits die hier stationierten Römer nutzten eine Fähre in Kadelburg, um auf die andere Seite des Rheins zu kommen. Später wurde sie als sogenannte Wagenfähre von der Landwirtschaft genutzt. Viele Landwirte bewirtschafteten damals auch Felder auf der „schweizer Seite“ des Rheins und transportierten mit der ursprünglich genannten Wagenfähre ihre Geräte und die Ernte.

Auch für den sonntäglichen Kirchenbesuch wurde dieser Übergang gerne genutzt, denn Kadelburg und Bad Zurzach gehören kirchengeschichtlich zusammen. Um 1907 wurde die Brücke von Rheinheim nach Bad Zurzach eingeweiht, und die Fähre verlor nach und nach an Bedeutung.

Trotz allem halten die Gemeinden Küssaberg und Bad Zurzach bis heute an der besonderen Verbindung über den Rhein fest. Die Seilfähre ist bei Urlaubern genauso beliebt, wie bei den Einheimischen. Gerne nutzen die Fahrradtouristen diese Art der Rheinüberquerung, da sie auch für Fahrräder geeignet ist. Die Fährsaison beginnt zum 1. Mai. Zur Kulturnacht am 6. Mai werden sicher wieder viele Besucher den historischen Fährübergang nutzen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Wetter mitspielt: bei Dauerregen oder zu niedrigem Wasserstand fällt der Fährbetrieb ins Wasser.