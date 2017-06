Küssaberg Jugendbänd bringt bei Konzert Stimmung in die Kadelburger Trotte

Jugendbänd bringt bei Konzert Stimmung in die Kadelburger Trotte

27 Zöglinge der Küssaberger Vereine gaben bei einem kleinen Konzert einen Streifzug durch verschiedenste Instrumentengattungen, vom Tenorhorn über die Klarinette bis zum Schlagzeug – und hauchten so Tieren musikalisch Leben ein.

Tierisch gut drauf ist die Jugendbänd – 27 Zöglinge der Küssaberger Vereine – mit ihrer Dirigentin Christine Weissenberger eigentlich immer. Insofern entsprach das Motto ihres Konzertes sowohl den Erwartungen der Besucher als auch der Stimmung in der Trotte.

Zehn lautmalerische Comic-Bilder entwarfen die bestens vorbereiteten Musiker und knüpften an sie phantasievolle Erläuterungen ihrer Instrumente. Querflöten übernahmen im "March of the Marmots" das Pfeifen der Murmeltiere.

Das Schlagzeug (Gattung Paarhufer) erzeugte einen ostinaten Galopp-Rhythmus, über dem die Blechbläser den Blick in die Weite der Prärie öffneten bei "Spirit: Stallion of the Cimarron".

Dass Balu, angefeuert von Tenorhörnern und Bass, die Hüften schwingen konnte, verdankt sich einem ausgedehnten Bärenschutzprogramm. Finstere Klarinetten-Tapser deuteten das unergründliche Wesen der Katzen an in "Cool Cat Shuffle" und im Reich der Fabelwesen ("Spider Pig") spielte das tiefe Blech seine Fähigkeit aus, Unspielbares im Pianissimo verschwinden zu lassen.

Dort leben auch die drei Musketiere und die Pokémons, kaum aufzuspüren wie die Töne in der Zugposaune. "Baby Elephant Rock" mit Altsaxofon-Solo von Alina Sauerbeck und "Speedy Gonzalez" heizten den der Sommerhitze Entflohenen zuletzt gnadenlos ein.