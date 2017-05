Küssaberg "Ich habe noch viele Ideen", sagt Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber über die zweite Hälfte seiner ersten Amtsperiode

Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber hat nun die erste Halbzeit seiner ersten Amtsperiode hinter sich. Im Interview zieht er ein äußerst positives Resümee.

Herr Weber, wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf der ersten vier Jahre an der Rathaus-Spitze?

Wir können meines Erachtens sehr zufrieden sein. Gemeinsam haben wir in unserer Gemeinde in diesen vier Jahren viel erreicht. Kindergärten und Schulen sind mit neuen Konzepten und etlichen baulichen Neuerungen auf einem guten Weg. Die Seniorenarbeit ist erfolgreich entwickelt und hat neue große Ziele. Mehrere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wurden in dieser Zeit realisiert. Und was mir persönlich besonders wichtig ist: Gemeinderat und Verwaltung haben stets am gleichen Strang gezogen. Nur so kann man eine Gemeinde voranbringen und zukunftsfähig machen. Dafür bin ich dankbar und auch schon deshalb zufrieden.

Einige Veränderungen hatten Sie schon vor Ihrer Wahl angekündigt. Was ist neu dazugekommen?

Die Flüchtlingssituation war 2013 natürlich für niemanden absehbar. Als im September 2015 die Flüchtlingswelle anrollte, konnten wir in Küssaberg mit der Gründung des Helferkreises sofort reagieren. Das war unheimlich wichtig für unsere Gemeinde, denn schon wenige Tage danach stand die Notunterbringung in unserem Gemeindezentrum an. Die Flüchtlinge sind heute bei uns dezentral und in zufriedenstellenden Wohnsituationen untergebracht. Im Herbst 2016 konnten wir dann auch das neue Flüchtlingswohnhaus in Rheinheim beziehen.

Manchen Bürgern ist das Tempo bei den Investitionen der vergangenen Jahre zu hoch. Bleibt da überhaupt noch etwas für die restliche Amtszeit übrig?

Ich selbst werde öfters auf unser hohes Tempo angesprochen. Ich lege Wert darauf, dass wir unsere Bürger auf dem eingeschlagenen Weg stets auch mitnehmen müssen. Wir haben auf diese Kritik schon vor geraumer Zeit mit deutlich mehr Bürgerversammlungen reagiert. Ich selbst versuche so gut wie möglich, selbst präsent zu sein und für offene Fragen zur Verfügung zu stehen. Aus Zeitgründen gelingt mir dies allerdings nicht immer.

Wo sehen Sie die Zukunftsaufgaben für Küssaberg?

Zunächst haben wir noch etliche laufende Bauprojekte abzuschließen, danach steht das große Thema Wohnen im Alter auf unserer Agenda und die absolute Herausforderung sehe ich in der zukünftigen Ortsentwicklung von Kadelburg. Dort konnten wir aufgrund der bekannten Defizite in den letzten Monaten ein Großprojekt anstoßen, das uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Eines Tages müssen wir dann auch unsere Trinkwasserversorgung neu ausrichten. Und sollten wirklich noch Zeit und Geld übrig bleiben: Ich habe noch viele Ideen.

Die Ärzteversorgung wird auch in Küssaberg immer mehr zum Thema.

Die Ärzteversorgung kann man nur im Kontext mit den gravierenden Veränderungen im Gesundheitswesen sehen und verstehen, bis hin zur Klinikversorgung. Wir müssen neue Wege gehen und auch überlegen, wie zum Beispiel die Menschen aus den Ortsteilen künftig zu den Haus- und Fachärzten gelangen. In Küssaberg haben wir nur noch drei Hausarztpraxen – völlig ausreichend nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir sehen das anders. Im Gemeinderat sind wir uns einig, dem Thema im Rahmen der Ortssanierung in Kadelburg deshalb die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Am Ende des Tages benötigen wir aber einfach auch mehr Ärzte. Da sind in erster Linie Bund und Land gefragt.

Haben Sie einen persönlichen Wunsch für die zweite Hälfte der Amtszeit?

Die Küssaberger haben mich und meine Familie schon vor über 16 Jahren mit großer Herzlichkeit und Offenheit aufgenommen. Daran hat sich auch in den zurückliegenden Bürgermeisterjahren nichts geändert und ich wünsche mir, dass dies auch in den kommenden vier Jahren so bleibt.

Zur Person

Manfred Weber(55) ist seit Mai 2013 Bürgermeister von Küssaberg. Seit 2014 ist er für die CDU Mitglied des Kreistages. Dort sitzt er im Bau- und Umweltausschuss. 1979 hat er bei der Gemeinde Klettgau eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter absolviert und im Anschluss im Abendstudium BWL studiert. Im Februar 2001 wurde er in Küssaberg Hauptamtsleiter. Die Amtszeit von Manfred Weber endet am 30. April 2021.