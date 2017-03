Rheinheim Hühner-Cartoonisten Peter Gaymann präsentiert Werke im Alten Rathaus Rheinheim

Die Ausstellung unter dem Motto \"Da lachen ja die Hühner!\" ist noch bis zum 23. April geöffnet. Gayman wurde durch seine lustigen Karikaturen mit Hühnern, Schweinen und Katzen berühmt.

Rheinheim (ku) Das Küssaberg-Museum im Alten Rathaus in Rheinheim bietet in seiner neuen Ausstellung ab Sonntag, 12. März, einen besonderen Leckerbissen: Bis zum 23. April werden die Bilder des bekannten Hühner-Cartoonisten Peter Gaymann unter dem Motto "Da lachen ja die Hühner!" präsentiert. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Die Ausstellung im Alten Rathaus in Rheinheim ist immer sonntags geöffnet von 14.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Peter Gaymann (67) ist ein deutscher Cartoonist, Graphiker und Schriftsteller. Er stammt aus Freiburg und lebt mittlerweile in Köln. Der Autodidakt, der in Freiburg Sozialwesen studierte, wuchs in einem Zuhause auf, wo Kunst und Kultur eher Fremdwörter waren. Die Mutter kommt aus landwirtschaftlichen Verhältnissen; der Vater war gelernter Buchbinder und später bis zu seiner Pensionierung in einer Lohnbuchhaltung tätig.

Als der Sohn Ende der 70er Jahre (damals schon verheiratet und Vater eines Kindes) seinen Entschluss fasste, als "E-Künstler" Cartoons und Karikaturen zu produzieren, schwante den Eltern Schlimmes: Bestimmt nagt der Zögling irgendwann am Hungertuch. Dann kam es aber doch ganz anders.

Seit nunmehr 35 Jahren bringt der Ex-Sozialpädagoge die Republik mit esoterischen Hühnern, chauvinistischen Schweinen oder Katzen mit Paarproblemen zum Lachen. Doch vor allem sein heiteres „Huhniversum“ hat ihn berühmt und im Laufe der Zeit wohlhabend gemacht. Diese Hühner, die Klamotten tragen, sich wie Menschen benehmen – sie sind sein Markenzeichen geworden

Dabei hat der in Köln lebende Cartoonist durchaus immer mal wieder versucht, „die Hühner endlich in die Pfanne zu hauen“, wie er sagt – indem er Geflügelkochbücher illustrierte. Und jedes Mal, wenn er Buchverlagen einen garantiert hühnerfreien Aquarellband schmackhaft machen wollte, folgte prompt die Antwort: „Super, aber können Sie nicht zumindest auf dem Titel ein ganz, ganz kleines Huhn in die Ecke zeichnen?"

