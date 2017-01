Küssaberg Hackerangriff: Homepage vom Museumsverein Küssaberg lahmgelegt

Bei der jüngsten Hauptversammlung informierte Vorsitzende Brigitte Rossa über den Angriff. An der Reparatur wird gearbeitet. Freude dagegen über steigende Besucherzahlen im Museum

Rheinheim (kur) Bei der Hauptversammlung des Museumsverein Küssaberg im Gasthaus Hirschen berichtete Vorsitzende Brigitte Rossa von einem Hackerangriff auf die Homepage des Vereins. Deshalb könne man zurzeit nicht auf die Homepage zugreifen. „Wir sind bemüht, den Schaden wieder in Ordnung zu bringen und hoffen, dass so etwas nicht mehr passiert“, betonte Rossa. Die Vorsitzende kündigte an, dass sie bei der nächsten Wahl im Jahr 2018 nicht mehr antreten wird.

32 der 84 Mitglieder waren erschienen, was Rossa mit den Worten kommentierte: "Manch ein Vorstand würde sich freuen, wenn in seine Hauptversammlung soviel Mitglieder kämen.“ Rolf Bendel ließ mit einer Powerpointpräsentation die Ausstellungen und Vorträge im Jahre 2016 noch einmal Revue passieren. „Wir können einen stetigen Anstieg der Besucherzahlen erkennen. Dieser wird jedes Mal von der jeweiligen Aufsichtsperson im Museum per Handzählgerät ermittelt. Einmal hat das Gerät weit über 1000 Besucher registriert“, berichtete Bendel.

Der Museumsverein verzeichnete an diesem Abend ein neues Mitglied. Der Verein bestreitet seine Kosten ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden, welche in die Spendenbox geworfen werden, die im Museum steht. Dort konnte Rolf Bendel schon einmal einen Fünfzig-Euro-Schein herausholen, was ihn als Kassierer besonders freute. Aber auch die Gemeinde brachte ihr Scherflein ein, indem sie für einen neuen Boden und eine geeignete Beleuchtung in den Ausstellungsräumen gesorgt hat.

Eine Vitrine wurde ebenfalls benötigt, und ohne zu zögern übernahm Jürgen Barabas als gelernter Schreiner die Arbeit, auch um Kosten zu sparen. Rolf Bendel und Jürgen Barabas wurde für ihren besonderen Einsatz ein Präsent überreicht.

Das Gästebuch, das bei den Ausstellungen ausliegt, zeigt das die Exponate im Alten Rathaus in Rheinheim auch Besucher von weiter her anlocken. Eine Familie aus Bonndorf schrieb: „Eine schöne Ausstellung, die Fahrt hat sich gelohnt.“ Ein weiterer Eintrag lautet: "Grüße aus Holland, ein interessanter Blick in die Vergangenheit und Gegenwart." Und eine Besucherin aus Heidelberg schrieb: "Eine tolle Überraschung, auf unserem Spaziergang eine so geniale Ausstellung zu entdecken.“

Gemeinderat Bernhard Reichmann bat um die Entlastung des Vorstandes und meinte: „Wenn es diesen Verein nicht gäbe, müsste man ihn gründen!“

Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Thea Steffen (in Abwesenheit) und Hans-Jörg Stöckel geehrt. Die Mitglieder des Museumsvereins treffen sich jeden 2. Mittwoch im Monat zu einem Stammtisch, um weitere Pläne zu thematisieren und weitere Ideen zu besprechen.