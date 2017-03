Küssaberg Gurtmuffel ohne Führerschein

Einen Schwarzfahrer hat die Polizei am Dienstag in Kadelburg erwischt.

Der 44-jährige VW-Fahrer war einer Polizeistreife in der Schulstraße aufgefallen, weil er nicht angegurtet war. Auch sein vier Jahre alter Sohn, der in einem Kindersitz saß, war nicht ordnungsgemäß angegurtet. Bei der Überprüfung zeigte der Mann einen Schweizer Führerschein vor. Dieser ist jedoch nicht ausreichend, da der 44-Jährige seit über sieben Jahren in Deutschland wohnt. "Der Mann hätte spätestens nach sechs Monaten eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen müssen", so Polizeisprecher Paul Wißler. Nun wird wird der Schweizer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt und muss sich auf eine Geldstrafe einstellen.