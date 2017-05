Küssaberg Großes Interesse an geplanter Ortskernsanierung in Kadelburg

Großes Interesse an geplanter Ortskernsanierung in Kadelburg

Zahlreiche Bürger nahmen bei einer Infoveranstaltung zur geplanten Ortskernaufwertung teil. Für die Maßnahmen stehen rund 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Viele Anwohner wollen das Programm für eigene Sanierungen am Haus nutzen.

Küssaberg – Fast alle Eigentümer waren der Einladung zur Informationsveranstaltung der Gemeindeverwaltung gefolgt. Der alte Ortskern von Kadelburg ist im ersten Anlauf in das Bund-Länder-Programm zur Sanierung kleinerer Städte und Gemeinden im ländlichen Raum aufgenommen worden. Ein Grund hierfür ist die gute Vorarbeit der STEG Stadtentwicklung GmbH und der Gemeinde. Aber auch das deutlich überdurchschnittliche Interesse der betroffenen Eigentümer und Anwohner. „Man kann von einer Aufbruchstimmung sprechen“ sagt Kersten Küpfer, Hauptamtsleiterin.

Bereits in den 90er Jahren war Kadelburg schon mal in diesem Programm. Im aktuellen Programm sind die Hauptstrasse, die Kirchstrasse sowie Teile der Rheinstrasse betroffen. Für die dortigen Eigentümer einer Immobilie besteht nun die Möglichkeit von einer Förderung zur Modernisierung zu profitieren. Gemeinsam mit der STEG Stadtentwicklung GmbH, vertreten durch Frau Rapphold-Bierstedt informierte Bürgermeister Manfred Weber und Hauptamtsleiterin Kersten Küpfer über die Möglichkeiten. Das Land Baden-Württemberg will mit dem Sanierungsprogramm kleinere Städte und Gemeinden des ländlichen Raumes stärken. Mit fachgerechten Renovierungen soll zum einen das Ortsbild attraktiver gestaltet werden. Auch dient es zur Wiederbelebung renovierungsbedürftiger Häuser.

Insgesamt 1 333 333 Euro stehen in den kommenden zehn Jahren für die Sanierungsprojekte zur Verfügung. Hiervon trägt die Gemeinde anteilig 40 Prozent. Im ersten Schritt wird allen Interessierten kostenlos und unverbindlich ein Termin mit einem Bausachverständigen vermittelt. Dieser prüft und berät die Eigentümer bezüglich der möglichen Sanierungen. „Ein reiner Hausanstrich ist nicht machbar“ informiert Kersten Küpfer. Auch unterlassene Instandsetzungen oder Luxusmodernisierungen betreffen nicht die Förderung.

Idealerweise sollte man sich drei Schwerpunkte überlegen, wie zum Beispiel eine neue Heizung, ein barrierefreies Bad und eine Wärmeisolierung. Der Gebäudeerhalt muss das Sanierungsziel sein. Die Fördersumme liegt dann zwischen 25 und 40 Prozent, die auf eine maximale Renovierungssumme von 100 000 Euro angerechnet wird. Zudem kommt noch eine steuerliche Förderung, die im Sanierungsprogramm berücksichtigt ist. Sie gelten als Sonderausgaben und bringen somit auch noch Ersparnisse für den Eigentümer. Selbst Eigenleistungen werden mit angerechnet.

Alles in allem hat die Präsentation die Anwesenden der Informationsveranstaltung überzeugt, sodass sich rund 80 Prozent zu einem Beratungstermin mit einem Bausachverständigen bereit erklärt haben. Ein Sanierungsvertrag ist sogar schon unterschrieben.