Küssaberg Grenzüberschreitende Kulturnacht in Küssaberg steht in den Startlöchern

Grenzüberschreitende Kulturnacht in Küssaberg steht in den Startlöchern

Die Prospekte der Veranstaltung sind ab sofort in Küssabergs Banken, im Tourist-Büro und in der Tiengener Buchhandlung Kögel erhältlich. Facettenreiches Programm reicht von Malen über Kunstguss bis Schmieden.

Küssaberg – Für die grenzüberschreitende Kulturnacht, welche alle zwei Jahre in Küssaberg und dem Schweizer Zurzibiet stattfindet, sind nun die Prospekte verfügbar. Ab sofort liegen sie in Küssabergs Banken, im Tourist-Büro Küssaberg und in der Tiengener Buchhandlung Kögel aus. Karin Dreher (Klettgau) vom Organisationsteam holte für Ihren Mann, der seine Wurzelholzwelt präsentieren wird, die Unterlagen ab. Zum siebten Mal findet die grenzüberschreitende Kulturnacht am 6. Mai von 16 bis 1 Uhr nachts statt.

Begonnen hat die Kulturnacht im Jahr 2005 mit zwölf Künstlern auf der deutschen Seite. Diesmal sind es 60. „Es ist ein Schneeballsystem“ erklärt Priska Vago, die gemeinsam mit Frau Rub vom Touristbüro Bad Zurzach die 1. Kulturnacht ins Leben gerufen hat. Zusammen mit Ihrem Mann Osvaldo, der gleichzeitig noch Vizepräsident des 2013 gegründeten Vereins „Kulturnacht Zurzibiet/Küssaberg“ ist und Daniel Rombach als „gute Seele“, organisiert Priska Vago die Veranstaltungen auf der deutschen Seite.

Neu im Team ist diesmal noch Wolfgang Zimmermann. Er ist durch seine Partnerin, die selbst ausstellende Künstlerin ist, Fan der Kulturnacht geworden. „Es ist ein tolles Event, das man unterstützen muss“, sagt er und richtet die Unterlagen für die nächsten Künstler. Viel zu organisieren gibt es und immer neue Aufgaben warten.

In diesem Jahr hat sich zum ersten Mal eine Gruppe aus der Region Bonndorf angemeldet, die ihren Jahresausflug zur Kulturnacht machen will. Hier unterstützt das Team gerne mit der Organisation, sodass sich die Gäste in Ruhe auf die Ausstellung freuen können. Zeit um über Kunst zu reden – die Künstler kennenlernen – das steht im Vordergrund der Veranstaltung. Und natürlich einen tollen Abend erleben mit vielen verschiedenen Eindrücken. Denn: „Wo kann man schon mal so viele Künstler auf einmal erleben?“ betont Priska Vago.

Und an Vielseitigkeit mangelt es der Kulturnacht auf gar keinen Fall. Es gibt viel Malerei im Angebot. Aber auch Keramikskulpturen, Kunstgießerei, Glasbläser, Holzbearbeitung und so vieles mehr. Natürlich sind auch Küssabergs Kunstschmieden vertreten und bieten neben ihrer Ausstellung auch Schauschmieden an. Vorführungen bieten aber auch die Klöppelgruppe Region Zurzach.

Die Showtanzgruppe „Magic Diamonds“ sowie die Bauchtanzgruppe Schimmy Girls wird während verschiedener Auftritte sicher die Zuschauer verzaubern. Die Gemeinschaftsschule in Rheinheim zeigt in diesem Jahr eine selbst gebaute Kugelbahn und in der Grundschule Kadelburg findet eine Kunstausstellung sowie eine Tanzaufführung statt. Dass die Schulen jedes Mal mit dabei sind, freut die Organisatoren besonders. Für das leibliche Wohl ist quer durch Küssaberg natürlich auch gesorgt. Und der Shuttlebus wird die Besucher in bewährter Manier durch die Kulturnacht bringen. Zudem wird am 6. Mai, 17 Uhr, die Saison der Seilfähre in Kadelburg eröffnet , so dass auch diese Art der Grenzüberschreitung genutzt werden kann. Es werden keine Eintritte erhoben, und auch der Shuttle-Bus ist gratis.

Die ausstellenden Künstler dürfen an diesem Tag nicht verkaufen. Die Organisatoren sind sich sicher, wieder eine großartige Veranstaltung anbieten zu können und freuen sich auf zahlreiche Besucher der grenzüberschreitenden Kulturnacht in Küssaberg und über die Grenze hinaus in der Schweiz.

Weitere Infos im Internet: