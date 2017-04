Küssaberg Gerhard Roder erhält eine Ehrung für 100 Blutspenden

Der Dangstetter Gerhard Roder wird für 100-maliges Blutspenden ausgezeichnet. Seit er 20 Jahre alt ist, lässt er sich Blut abzapfen.

Ein durchschnittlich schwerer, gesunder Mensch hat circa ein Blutvolumen von acht Prozent seines Körpergewichts. Also hat ein 70 Kilogramm schwerer Mensch fünf bis sechs Liter Blut – das ist allerdings abhängig von Alter und Geschlecht. So erklärt es das Rote Kreuz im Internet. Pro Blutspende wird ein halber Liter Blut abgenommen. Gerhard Roder aus Dangstetten wurde diesen Monat für seine 100. Blutspende geehrt. Dabei kamen 50 Liter Blut zusammen. Circa neun Menschen könnten vollständig damit versorgt werden.

Das erste Mal gespendet hat Gerhard Roder 1977 beim Militär, erzählt er. Damals war er 20 Jahre alt. Die Kompanie ist geschlossen zur Blutspende gegangen. Bis zum nächsten Mal verging etwas Zeit. Mit der Neugründung des DRK-Ortsvereins 1981 in Küssaberg ging es weiter. Gerhard Roder ist, seit er 16 Jahre alt ist, aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es ist seine Berufung, wie er sagt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz ist für ihn mit ein Grund für sein Engagement: "Der Eine hilft dem Anderen." Und so geht er seither zwei bis dreimal pro Jahr zum Blutspenden. Manchmal auch mehr.

Bei Männern muss zwischen den Blutentnahmen eine Pause von 56 Tagen liegen. Das war auch der Grund seiner Rückstellung, als er das vorige Mal spenden gehen wollte. Es lagen nur 53 Tage dazwischen. Ansonsten wurde er nur noch einmal zurückgestellt. Da war er vorher mit der Feuerwehr drei Wochen in Südamerika. Nach solchen Reisen soll mal ein Jahr nicht zur Blutspende gehen. Das Blutspenden sieht er pragmatisch. Es ist immer ein kleiner Gesundheitscheck dabei, das Essen danach sei gut und man treffe immer die gleichen Leute. Der Hauptgrund ist aber wohl, dass Gerhard Roder genau weiß, wie wichtig es ist, dass gesunde Menschen wie er zum Blutspenden gehen.

Niemand denkt gerne daran, wie schnell sich das Leben durch einen Unfall oder eine Erkrankung ändern kann und wie schnell man selbst auf die Blutspenden anderer angewiesen ist. Und dabei geht eine Blutspende recht schnell. Circa eine halbe Stunde dauert die Entnahme. Wenn alles in Ordnung ist, bietet das Rote Kreuz noch ein vielseitiges Essen an – für den, der möchte. Im Internet (www.blutspende.de) kann sich jeder Interessierte die nächsten Termine in seiner Region heraussuchen. Und es gibt auch eine passende App dazu. Das Deutsche Rote Kreuz macht es einfach, ein Spender zu werden. Gerhard Roder gibt abschließend noch mit auf den Weg, dass jeder, der gesund ist, doch überlegen soll, wie schnell man mit einer Blutspende Leben retten kann.