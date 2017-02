Küssaberg Gemeinschaftsschule Rheintal: Mensa in Küssaberg wird erweitert

Am Standort Küssaberg wird die Mensa der Gemeinschaftsschule Rheintal erweitert. Der Rohbau des Anbaus steht schon, bis Ostern soll ein Großteil der Bauarbeiten abgeschlosssen sein. In die Erweiterung der Mensa investiert die Gemeinde Küssaberg 180.000 Euro.

Küssaberg – Geht man dieser Tage am Rhein in Höhe von Rheinheim spazieren, fällt recht schnell auf, dass neben dem Rohbau des neuen Feuerwehrhauses eine weitere Baustelle entstanden ist. Die Gemeinschaftsschule Rheintal – Standort Küssaberg, erweitert die Mensa um weitere 39 Quadratmeter, bisher waren es 72 Quadratmeter. Der Rohbau steht schon. Vergangenes Jahr erst wurde das dritte Lernatelier der Schule fertiggestellt, nun kommt der nächste Bauabschnitt. Das Gesamtkonzept, die Schule zu modernisieren, geht voran.

Vorgabe vom Gemeinderat an den Planer Gerhard Bachmann war, ein Konzept zu entwickeln, dass freundlich, großzügig und hell ist. Denn die neue Mensa soll neben ausreichend Platz in den Pausen auch für den Schulbetrieb genutzt werden. Bachmann stellte die ideale Lösung unter Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz vor und so konnte man an die Auftragsvergabe gehen. Manfred Weber, Bürgermeister von Küssaberg, informierte: "Wir schaffen für die Schülerinnen und Schüler im Rheintal sehr gute Bedingungen für eine erfolgreiche Schulzeit. Mit jeder Baustufe kommen wir dem endgültigen Gesamtkonzept ein großes Stück näher."

Eine eigene Küche wird es in der neuen Mensa nicht geben, denn die Versorgung über Kadelburg laufe optimal. Das Essen wird täglich frisch und abwechslungsreich zubereitet und von den Mitarbeiterinnen der Küche ausgefahren. Freitags wird es weiterhin kein Essensangebot geben. Ansonsten gibt es jeden Tag einen Salat, ein wechselndes warmes Essen und einen Nachtisch. Gerne können die Kinder auch ihr Essen selbst mitbringen. Das Lehrerkollegium und die Schüler freuen sich schon sehr auf die neue Mensa und die damit verbundenen neuen Räumlichkeiten.

Die Baumaßnahmen liegen bei circa 180 000 Euro, wobei ein Teil aus Schulbaufördermitteln des Landes Baden-Württemberg bezuschusst wird. Der Großteil der Bauarbeiten soll bis Ostern beendet sein. Die Gemeinschaftsschule Rheintal hat zwei Standorte – Küssaberg und Hohentengen. Am Standort Küssaberg befinden sich die Klassen fünf, sechs und sieben. Die Klassen acht, neun und zehn sind am Standort Hohentengen.