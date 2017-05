Küssaberg Gemeinderat: Küssaberg investiert in den Tourismus

Gemeinderat: Küssaberg investiert in den Tourismus

Rund 800.000 Euro investiert die Gemeinde Küssaberg in die Entwicklung der Tourismusaktivitäten. Das Gelände rund um die Minigolfanlage wird aufgewertet, die Anlage erneuert und ein Anlaufpunkt für Radfahrer geschaffen. Das Vorhaben wird mit einem Zuschuss über 216.000 Euro gefördert.

Seitdem die Gemeinde die Zusage für eine Förderung in Höhe von 216 000 Euro aus dem Tourismusförderprogramm des Landes erhalten hat, wird für das Gelände der Minigolfanlage und darum herum von Jörg Kaiser, Architekt und Gemeinderatsmitglied, sowie Burkhard Sandler, Landschaftsarchitekt aus Hohentengen, ein Konzept erarbeitet. In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde dieses nun vorgestellt. Das Projekt sieht neben einer modernisierten Minigolfanlage einen Ruheort für Fahrradtouristen vor. Auch das bisher in der Gemeinde ansässige Tourismusbüro soll dann dort angesiedelt werden.

Das momentane Gebäude auf der Minigolfanlage ist in die Jahre gekommen und bietet keine Möglichkeiten, selbst durch einen Umbau dem neuen Konzept Platz zu bieten. Es wird abgerissen. Auf dem neu entstandenen Platz sind drei Gebäude geplant. Das erste Haus wird für den zukünftigen Pächter der Minigolfanlage ein Kiosk bieten, um Gäste bewirten zu können. Schlägerausgabe, kleine Gerichte und Getränke werden hier ausgegeben. Auch sollen hier die E-Bikes, welche von der Gemeinde vermietet werden, ausgegeben werden. Das nächste Gebäude wird der neue Arbeitsplatz von Irmgard Pfeifer, welche für den Tourismus der Gemeinde zuständig ist. Sie steht Gästen und Gastgebern dort weiterhin beratend zur Seite. Prospektmaterial, Ausflugstipps und auch ein Platz für regionale Produkte werden in dem optisch ansprechenden Raum zu finden sein. Letzteres freut Gemeinderat Gottfried Ritter besonders: „Dafür steht doch unsere Region.“

Wichtig ist dem Gemeinderat auch das Thema Sicherheit. Bereits eine Woche nach der diesjährigen Eröffnung der Minigolfanlage wurde dort bereits eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Getränkelager und stahlen alkoholische Getränke. “Zerstörung ist leider immer ein Thema“, merkte Bürgermeister Manfred Weber an. Im dritten Gebäude soll Platz für öffentlich zugängliche Toiletten sein sowie ein Lager für den Pächter der Anlage. Der Gemeinderat einigte sich auf ein Flachdach mit Überstand.

Burkhard Sandler stellte noch das Konzept der „Erlebnisgolfwelt“ und den Platz für die Fahrradtouristen vor. Offen und freundlich wird es sein. Die Spielbahnen der Minigolfanlage können zum Teil erhalten werden und müssen nur renoviert werden. Einige andere Bahnen werden komplett erneuert. Insgesamt wird es in der Anlage 13 Bahnen geben. Für die Fahrradtouristen sind ein Picknick-Platz und eine Trinkwasserstelle vorgesehen. Der Bereich wird so geplant, dass er direkt vom Wanderweg, welcher am Rhein entlang führt, zugänglich sein wird.

Alles in allem wird das Projekt aktuell mit zirka 800 000 Euro geplant. Abzuziehen ist der Betrag aus dem Förderprogramm. Der Gemeinderat war zufrieden mit den Vorschlägen, sodass Jörg Kaiser und Burkhard Sandler weiter planen können. Manfred Weber dankte beiden Architekten sowie Irmgard Pfeifer für die gute Vorarbeit.