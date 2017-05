Küssaberg Gemeinderat: Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus liegen im Zeitplan

Gemeinderat: Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus liegen im Zeitplan

Der Gemeinderat Küssaberg hat in seiner Sitzung den Neubau der Feuerwehrgerätehauses besichtigt und weitere Aufträge vergeben. Das Vorhaben liegt zeitlich und finanziell im Rahmen.

Küssaberg (tpr) Der Neubau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Rheinheim geht mit großen Schritten voran. Innen wie außen kann man praktisch täglich Fortschritte beobachten. Im Zuge der jüngsten Gemeinderatssitzung standen nun die Auftragsvergaben für die nächsten Schritte an. Der Gemeinderat nutzte die Chance, um sich vor Ort einen Überblick über den aktuellen Stand des Hochbauprojektes zu verschaffen. Bereits seit zirka vier Wochen laufen die Vorarbeiten für den Straßenbau hin zu dem Gerätehaus.

Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, dass die Firma Karl Gehringer aus Küssaberg, die ein Angebot in Höhe von 118 000 Euro abgegeben hat, mit dem Verkehrswege und Straßenbau beauftragt werden soll. Die Begrünung der Außenanlage wird die Firma Hanspeter Manz – ebenfalls aus Küssaberg – übernehmen. Der Gemeinderat war einstimmig für das Angebot in Höhe von 7900 Euro. Weitere Aufträge für die Inneneinrichtung in Höhe von zirka 132 000 Euro wurden ebenfalls einstimmig vergeben.

Bezüglich der Spinde für die Feuerwehrkleidung regte der Gemeinderat an, zusätzlich eine Halterung für die Helme einzuplanen. Gottfried Ritter, Gemeinderatsmitglied und Mitglied der Arbeitsgruppe für das Feuerwehrgerätehaus, freute sich sehr über die gefundene Lösung der offenen und gut belüfteten Spinde. Tische und Stühle des Neubaus sind analog zu den Einrichtungen der gemeindeeigenen Hallen.

Bürgermeister Manfred Weber ist zufrieden: „Wir liegen mit den Gesamtkosten gut im Rennen.“ Das neue Gerätehaus wird die bisher selbstständigen Abteilungen Rheinheim/Reckingen und Kadelburg/Ettikon zusammen fassen. Zudem soll der Ausrückbereich Ost (Dangstetten/Bechtersbohl und Küßnach) von den besseren Übungsmöglichkeiten im neuen Rheinheimer Gerätehaus profitieren. Der Neubau wurde mit 2,2 Millionen Euro geplant. Aktuell liegt man bei 2,1 Millionen Euro. Das anvisierte Ziel, dass der Bau Ende 2017 fertig gestellt sein soll, ist nach wie vor realistisch. Die Einweihung ist für 2018 geplant.