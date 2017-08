Küssaberg Gegen Leitplanke: Motorradfahrer fliegt durch die Luft

Auf der L 161 in Küssaberg ist am Sonntag ein 19 Jahre alter Motorradfahrer verunglückt. Beim Überholen musste er einem ebenfalls überholenden Auto ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Der Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Ein junger Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der L 161 in Küssaberg verunglückt. Der 19-Jährige fuhr kurz vor 19 Uhr von Reckingen kommend in Richtung Lienheim. Auf Höhe des Reckinger Schwimmbades überholte er in einer Kurvenkombination trotz durchgezogener Mittellinie zwei vorausfahrende Autos, berichtet die Polizei. Eines davon setzte in diesem Moment ebenfalls zum Überholen an. Der Motorradfahrer legte eine Vollbremsung ein, kam zu Fall und prallte gegen die Leitplanke. Die Wucht war so groß, dass das Vorderrad samt Gabel abgerissen wurde und der Fahrer mehrere Meter weit durch die Luft flog, ehe er auf der Fahrbahn aufschlug.



Der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Am Motorrad entstand Totalschaden. Neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber waren zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Die L 161 zwischen Reckingen und Lienheim war bis gegen 23 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.