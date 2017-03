Küssaberg Gartenfreunde Küssaberg stehen vor ungewisser Zukunft

Bei der jüngsten Hauptversammlung kann der Verein den Vorstand nicht neu besetzen. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll das Problem nochmals angegangen werden. Zahlreiche Mitglieder erhalten Ehrung für langjährige Treue.

Küssaberg (kur) Der Verein der Gartenfreunde Küssaberg steht vor der Auflösung. Weil sich bei der Hauptversammlung im Ettikoner Wäschhüsle nach der Rücktrittserklärung mehrerer Vorstandsmitglieder keine neuen Kandidaten fanden, wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung über die Zukunft des Vereins entscheiden.

Bei der gut besuchten Versammlung blickte Vorsitzender Hansjörg König nach dem gemeinschaftlichen Essen auf die zurückliegenden Aktivitäten des Vereins zurück. Er erwähnte die alljährliche Pflanzenbörse, die immer mehr Zulauf erfährt, sowie verschiedene Unternehmungen. Neben Teilnahme an der Fez in der Gemeinde und Baumschneidekurse, wurde auch das Gesellige nicht vergessen mit den traditionellen Frühschoppen und einem gemeinsamen Ausflug nach Würzburg. Auch für 2017 sind einige Aktivitäten geplant. Der Vorsitzende gab bekannt, dass Kassenwart Paul Zuk wegen Krankheit leider nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. König verlas den schriftlichen Kassenbericht.

Bevor es zu der Entlastung des Vorstandes und den Neuwahlen kam, freute sich König darauf, langjährige Mitglieder zu ehren und ihnen ein Präsent zu überreichen. Vier der Mitglieder waren anwesend und vier hatten sich entschuldigt, sie konnten nicht kommen. Anwesend waren Liselotte Hilpert (zehn Jahre), Bernhard Ganter, Ernst Ghinda (jeweils 20 Jahre) und Herta Kaltenbacher (25 Jahre). Leider nicht anwesend waren Francesco Mangiaracina und Cäcilia Schmid (jeweils zehn Jahre und Bettina Michael, Vincenzo Tramonte (jeweil 25 Jahre).

Bei den Wahlen, die von Bürgermeister Manfred Weber durchgeführt wurden, gaben drei der anwesenden Vorstandsmitglieder, Hansjörg König (Vorsitzender), Otto Salzmann (Schriftführer), Jürgen Sutter (Beisitzer) sowie, in Abwesenheit, Paul Zuk (Kasse) bekannt, dass sie für eine weiter Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Bürgermeister Manfred Weber betonte: " Jeder Verein in der Gemeinde ist uns wichtig und im Besonderen der Verein der Gartenfreunde, der sehr viel in und für die Gemeinde getan hat!" Seine Versuche, die bisherigen Vorstandsmitglieder zu einer erneuten Kandidatur umzustimmen, scheiterten. Auch neue Kandidaten aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder fanden sich nicht.

Laut Satzung wird der bisherige Vorstand kommissarisch im Amt bleiben. Es wird dieses Jahr eine außerordentlichen Mitgliederversammlung geben, bei der alle Mitglieder darüber zu entscheiden haben, ob der Verein weiter besteht oder nicht. Ein Verein in dieser Größenordnung mit über 120 Mitgliedern und bereits 36 Jahre in der Gemeinde mehr als aktiv tätig, sollte erhalten und weiter geführt werden. Viele Küssaberger haben schon vom Verein für ihre Gärten oder Pflanzen Hilfe erhalten.