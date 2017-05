Dangstetten Frühjahrskonzert: Musikverein Dangstetten entführt gekonnt auf die See

Der Musikverein Dangstetten hat mit seinem maritimen Konzert sein Publikum restlos überzeugt. Die Musiker setzten das Motto "Schiff Ahoi" gekonnt und bis ins letzte Detail um und servierten neben zahlreichen Liedern von der See auch ordentlich Seemannsgarn.

Seeluft konnte in der Gemeindehalle Dangstetten geschnuppert werden. Dort hieß es „Schiff Ahoi“ beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Dangstetten. Nach dem Jubiläumskonzert im vergangenen Dezember zum 160-jährigen Bestehen leitete „Kapitänin“ Nicole Eilers den Verein nun zum zweiten Mal. Die Titel passten thematisch zum roten Faden des Abends, zeigten die Bandbreite des musikalischen Könnens der Musiker und erfüllten alle Erwartungen des sehr zahlreichen Publikums. Dieses geizte nicht mit Beifallsrufen und Applaus und sang die bekannten Titel sogar mit.

Die Vorsitzende Annette Mayer hatte es sich als Landratte zur Aufgabe gemacht, so viele nautische Begriffe wie möglich in ihren charmanten und witzigen Ansagen einzuflechten. Diese hatte sie mit einer ordentlichen Portion Seemannsgarn gewürzt. Anhand von Anschauungsmaterialien wie einer Matrosenuniform oder der legendären Augenklappe der Piraten erläuterte sie dabei die Hintergründe.

Trotz der ausführlichen Ansagen stand die Musik eindeutig im Mittelpunkt. Die große Spielfreude der Musiker zog sich durch das komplette Programm und wurde durch die zufriedene Dirigentin ausgelöst. Nach dem Hafenkonzert, einem Marsch-Medley in Bearbeitung von Rudi Seifert, gab es bereits das erste „Juu“ des Publikums. Die sinfonische Liebeserklärung an die Delfine als „Angels of the Ocean“ von Johan Nijs wurde vom 69er Club gespendet und erlaubte dem kleinen Holz in vier Passagen solistisch hervorzutreten, angeführt von Priska Derr auf dem Altsaxophon und Regina Leute an der Flöte. Neben einer Reise durch das Meer wurden auch die Pfeiftöne der intelligenten Meeressäuger und ihr tänzerisches Auftreten musikalisch überzeugend dargestellt.

Die Zusammensetzung des Grog erfuhr das Publikum zum Klassiker „Sailing“ von Rod Steward in Bearbeitung von Gavin Sutherland, die Notenspende erfolgte durch den Turnverein Dangstetten. Alexander Trapp spielte die Melodie auf der Trompete. Zum Mitsingen lud der Titel „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ von Fini Busch und Werner Scharfenberger ein, eine Notenspende von Friedhelm Lehmann. Viel zu kurz ertönte „The Pacific“ von Hans Zimmer und Blake Neely, der Notenspende von Erich Asal. Nach den düsteren Tönen der Kriegserzählung ging es heiter weiter mit „The little Mermaid/Under the Sea“ in Bearbeitung von Frank Bernaerts. Dazu erläuterte Annette Mayer die Unterschiede zwischen Wassernixen, Sirenen und Meerjungfrauen, von denen sich auch eine auf den Schlagzeugsitz verirrt hatte.

Nach dem Landgang zur Aufstockung der Nahrungsvorräte in der Pause hieß es „Schwimmweste anlegen“ für den James Last Klassiker „Biscaya“. Horst und Erna Schäuble hatten die Noten gespendet, die Musiker erhielten ein „Bravo.“ Den Piratenalltag entgegen der gängigen Klischees erläuterte die Vorsitzende zu den „Pirates of the Caribbean“ in Bearbeitung von Michael Sweeney. Redewendungen aus der Seefahrt gab es zur Notenspende von „Ehrenkapitän“ Hubert Weißenberger, den „Kameraden auf See“ von Robert Küssel. Jubel, Zwischenapplaus und Mitklatscher des Publikums wurden von den singenden Matrosen in den Musikerreihen inspiriert.

Dankesworte und Geschenke wurden vor dem gelungenen Schlussstück „Wickie Medley“ (gespendet von Lottie Kessler) von Stefano Conte überreicht. Diane Stein gab ihr Debüt auf der Flöte. Die beiden Zugaben „Drunken Sailor“ sowie der Marsch „Gruß an Kiel“ folgten auf die Grußworte der Vorsitzenden, „bleibt musikalisch, aber vor allem gesund“. Statt Eintrittes war gebeten worden, die Schatzkiste im Eingangsbereich der maritim geschmückten Halle „knisternd“ zu füllen.

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder