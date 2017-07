Küssaberg Freunde aus der Partnerstadt La Talaudière sind zu Gast in Küssaberg

Eine Delegation aus der französischen Partnerstadt La Talaudière weilt in Rheinheim. Der Freundeskreis organisiert ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Die deutsch-französische Freundschaft lebt. Seit bereits 23 Jahren besteht zwischen der Gemeinde Küssaberg und der französischen Partnergemeinde La Talaudière ein besonders freundschaftliches Verhältnis. So wurde zum Beispiel ein gemeinsames Zeltlager ausgerichtet, eine Abordnung nahm an dem Küssaberger Narrentreffen in Dangstetten teil und französische Akkordeonspieler nahmen an der Küssaberger Kulturnacht 2013 teil.

58 Mitglieder des Freundeskreises unterstützen den Vorsitzenden Bernhard Rossa und seine Vorstandskollegen nach allen Kräften. Nachdem die Gäste am Freitagabend im Gemeindezentrum erwartet und bei den Gastfamilien untergebracht wurden, erwartete sie am folgenden Samstag ein besonderes Programm, das der Freundeskreis für sie und ihre Gastfamilien organisiert hatte. "Wir trafen uns um circa 11 Uhr auf dem Festplatz Rheinheim und haben eine circa fünfstündige Führung durchgeführt, die uns über den Kirchlibuck in Zurzach führte, auf dem wir ein Picknick abhielten, lernten dann das historische Bad Zurzach kennen und besuchten anschließend das kulturhistorische Museum Höfli", erklärte Rossa.

Gegen 17 Uhr wurde die Gruppe dann wieder auf dem Festplatz erwartet, wo abends das Blumenfest stattfand. Selbstverständlich ließ sich das niemand nehmen und blieb noch einige Zeit beim Fest. So war auch am Sonntag ein Besuch des Frühschoppenkonzertes beim Blumenfest auf dem Festplatz vorgesehen.