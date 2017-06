Küssaberg Freibad Reckingen feiert 50-jähriges Bestehen

Zahlreiche Gäste waren bei der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Reckinger Freibades. Die Entscheidung zum Bau war damals, 1967, eher umstritten. Dann wurde es aber für 360 000 D-Mark doch noch gebaut – und ist aus dem Leben der Reckinger heute nicht mehr wegzudenken.

„Die Entscheidung vor fünfzig Jahren, ein Freibad zu bauen, war nicht ganz unumstritten“ informierte Bürgermeister Manfred Weber auch im Namen des anwesenden Gemeinderates die geladenen Gäste anlässlich des Jubiläums des Familienbades. „Füddlewäsche bruchet mir net“ war die Volksmeinung. Die Kinder sollten besser in der Landwirtschaft helfen, statt sich im Schwimmbad zu vergnügen.

So war das damals. Mit nur einer Stimme Mehrheit entschied sich der damalige Gemeinderat für den Bau des heutigen Familienbades. Der zuständige Planer Herr Kunz vom Wasser- und Schifffahrtsamt errechnete damals bei der Bauplanung 120 000 D-Mark für das Freibad – gekostet hat es dann 360 000 D-Mark.

„Fast eine Trefferlandung“ sagte Manfred Weber mit einem Augenzwinkern. Hierfür verantwortlich war aber nicht der damalige Bauleiter Paul Mayer, sondern die Behörden. Die Entscheidung von damals hat die Gemeinde bis heute nicht bereut. Und die anwesenden Gründerväter Herrmann Schwab und Erich Mülhaupt sind stolz, wie sich das Familienbad entwickelt hat.

Zur Einweihung des Bades vor fünfzig Jahren verbrauchten die Reckinger sage und schreibe 1300 Flaschen Bier und 58 Flaschen Sekt. Die Klettgau-Musikanten spielten, bei denen auch der Vater von Bürgermeister Manfred Weber Mitglied war. So ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch er selbst bei der damaligen Einweihung dabei war.

Dass das Bad so beliebt ist, liegt wohl auch an Rino Schärrer in seiner Funktion als Bademeister. Seit 2006 betreut er das Freibad und den dazugehörigen Sportplatz, auf dem auch immer Sommerfreizeiten stattfinden, sowie die beliebte Reckinger Waldhütte. Nicht zu vergessen ist, dass er auch Hausmeister des mittlerweile neu gebauten Dorfgemeinschaftshauses in Reckingen ist. Manfred Weber bedankte sich herzlich und betont „Rino Schärrer pflegt die Anlagen, als wäre es sein Privatgrundstück“. Und auch der anwesende Dieter Kapell von GUB-Gesellschaft für Umweltanalytik- und Beratung lobt die Fähigkeiten von Rino Schärrer. Kapell prüft regelmäßig die Wasserqualität des Freibades und ist immer sehr zufrieden.

Als „Mutter“ des Freibades, so sagte Weber, ist Heidi Schubert genauso wichtig. „Man kann fast schon sagen, stellvertretende Bademeisterin“ merkte der Bürgermeister an. Mittlerweile gemeinsam mit ihrer Tochter Ronja betreut sie seit über 18 Jahren den dazugehörigen Kiosk, den Eintrittsbereich und ist für die Sauberkeit des Bades zuständig. Als Dankeschön für die überdurchschnittliche Arbeit der beiden, überreichte Manfred Weber im Namen der Gemeinde und des Gemeinderates Blumen und einen Gutschein für eine Rafting-Tour über den Rhein.

Nicht zu vergessen ist die wichtige Arbeit der DLRG-Ortsgruppe Reckingen, die zeitgleich mit dem Schwimmbad entstand. Die Mitglieder übernehmen regelmäßig Beckenaufsichten und unterstützen Rino Schärrer und Heidi Schubert gerne. In den Sommermonaten bietet die Ortsgruppe den Ganztagesschülern der Grundschule Kadelburg ein Nachmittagsprogramm im Freibad an. Man merkt schnell, dass auch diese Zusammenarbeit mehr als optimal funktioniert. Genauso wie mit den restlichen Vereinen Reckingens, die ebenfalls anwesend sind.

Auch Lucia Brauer und Thomas Häfeli vom Kraftwerk Reckingen waren unter den Gratulanten. Häfeli betonte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit und wünschte im Namen aller noch viele schöne und unfallfreie Jahre. Gemeinsam wurde auf die insgesamt drei Gründerväter, die Mitarbeiter und viele gute Jahre des Familienbades angestoßen.