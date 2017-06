Küssaberg Finanzspritze: Sparkasse Hochrhein spendet 14 445 Euro an Kadelburger Vereine und Elterninitiativen

Finanzspritze: Sparkasse Hochrhein spendet 14 445 Euro an Kadelburger Vereine und Elterninitiativen

Die Sparkasse Hochrhein unterstützt mit 14 445 Euro Kadelbruger Vereine und Elterninitiativen. Vorstandsvorsitzender Heinz Rombach würdigt die Arbeit der Vereine und deren Projekte.

Küssaberg – Große Freude bei den Küssaberger Vereinen angesichts der jährlichen Spende der Sparkasse Hochrhein: 14 445 wurden auf zehn Vereine und Elterninitiativen aufgeteilt. „Es ist immer ein sehr freudiger Anlass“, begrüßte Heinz Rombach, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Hochrhein gemeinsam mit Regionaldirektorin Silvia Knöpfle, die Vertreter der Vereine sowie Bürgermeister Manfred Weber. Der Sparkasse Hochrhein sei die Verbundenheit mit den Menschen in der Region wichtig, dies spiegle sich in der Unterstützung von Vereinsarbeit, betonte Heinz Rombach.

„Es ist ein Bekenntnis für Sie, eine Anerkennung, was Sie mit Ihrer Vereinsarbeit leisten“, schloss der Vorstandsvorsitzende seine Rede. Auch Manfred Weber freut sich über die wiederholt großzügige Spende. „Unsere Vereine und Elterninitiativen haben viele Projekte. Jeder Euro ist gut angelegt!“

In diesem Jahr wurden die Vereine berücksichtigt, welche das Nachmittags-Programm der Ganztages-Grundschüler in Kadelburg unterstützen. Seit der Umstellung des Schulbetriebs bieten sie ein abwechslungsreiches Programm, das die Kinder immer gerne nutzen. Die ebenfalls anwesende Konrektorin der Grundschule Ulrike Gebhardt lobte die gute Arbeit der Vereine und vor allem die gute Zusammenarbeit. Karin Mattersteig vom Narrenverein Reckingen und Melanie Schweizer von der Spielplatzinitiative Reckingen werden die 4445 Euro für den Spielplatz, welcher vor dem neu gebauten Gemeindehaus entsteht, verwenden. Die neu gegründete Elterninitiative Küßnach wird von der freiwilligen Feuerwehr und den Landfrauen Küßnach bei der Neugestaltung des Spielplatzes unterstützt und kann die Spende über 2000 Euro gut gebrauchen.

Weiter informiert die Bürgergemeinschaft Küssaberg e.V. , dass sie ihre Spende über 1800 Euro für die Arbeitsgruppen, welche sie in der Gemeinschaftsschule und der Grundschule anbieten, nutzen möchte.

Die Musikvereine Dangstetten, Kadelburg und Rheinheim haben in den dritten und vierten Jahrgängen der Grundschule eine Bläserklasse gegründet, welche sehr beliebt ist. Die Spende über 900 Euro pro Verein soll für die Weiterentwicklung genutzt werden.

Der Turnverein Kadelburg hat bisher ein Tanztheater angeboten. Leider ist die Kursleiterin Eleonore Schmid mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen verhindert, so dass der Verein für sie Ersatz sucht. Der Verein erhält ebenfalls 900 Euro. Die seit 50 Jahren bestehende DLRG Ortsgruppe Reckingen geht in den Sommermonaten einmal pro Woche mit einigen Schülern ins Freibad und bietet Spiele an.

Sie nutzen die 900 Euro für die anlässlich des Freibad-Jubiläums stattfindende Poolparty am 11. Juli. Zur Aufrüstung des Trainingsmaterials werden die 900 Euro für den Tennisclub Küssaberg e.V. genutzt, der sich seit der Zusammenarbeit mit der Ganztagesgrundschule zudem über Zuwachs im Verein freut.

Abschließend freut sich Natur erleben Küssaberg e.V. über 800 Euro zugunsten des Familien Open Airs, das am 29. und 30. Juli wieder in Reckingen auf dem Zeltplatz vor dem Freibad stattfindet.