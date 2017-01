Waldshut-Tiengen/Kadelburg Feuerwehr Küssaberg zieht Bilanz

Feuerwehr Küssaberg blickt auf 21 Einsätze zurück und ehrt langjährige Mitglieder. Feuerwehrmänner freuen sich auf das neue Gerätehaus im Gemeindezentrum Rheinheim.

Zum letzten Mal versammelte sich die Feuerwehr Küssaberg, zu der Kadelburg-Ettikon und Rheinheim-Reckingen gehören, im Gerätehaus in Kadelburg. Die Hauptversammlung 2018 wird im neuen Gerätehaus im Gemeindezentrum Rheinheim stattfinden.

Die Rohbauabnahme sei bereits erfolgt, bestätigte Bürgermeister Manfred Weber, der sich gleichzeitig für die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr bedankte. Er freue sich auf das neue Gerätehaus, fuhr der Bürgermeister fort. Er danke der Gemeinde für die Unterstützung, erklärte Abteilungsleiter der Feuerwehr Rheinheim Martin Morath. Sein besonderer Dank gehe auch an Gerd Bucher, der seit 40 Jahren dabei sei und zum Oberbrandmeister befördert werde. Ebenfalls seit 40 Jahren dabei ist Hansjörg Berger.

Für 25 Jahre geehrt wurden Hubert Bercher und Günther Scheu. Für 100prozentige Anwesenheit an den Proben konnten im vergangenen Jahr elf Mitglieder ausgezeichnet werden. Das sei mit 66 Prozent ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2015, wo der Probenbesuch bei 77 Prozent lag. Insgesamt seien sie 60 Aktive in beiden Abteilungen und 18 in der Altersabteilung, erklärte Morath in einem Überblick über das Vorjahr. 21 mal seien sie 2016 ausgerückt. Elfmal gab es einen Brandeinsatz, achtmal technische Hilfeleistung und dreimal kleinere Alarme. Stolz sei er auf den Ausbildungsstand, führte der Abteilungsleiter weiter aus. Sie hätten 56 Ausgebildete, davon 36 Atemschutzgeräteträger. Einen Rückblick über das Jahr 2016 gab dann Schriftführer Benjamin Gottstein.

Die Hauptversammlung 2016 sei etwas ganz Besonderes gewesen, sei es doch die erste gemeinsame Hauptversammlung der Feuerwehren Kadelburg-Ettikon und Rheinheim-Reckingen gewesen. Vielfältig seien die Einsätze gewesen. Man habe unter anderem einen gekenterten Kanufahrer gerettet, einen Vermissten gesucht, einige Dachstuhlbrände gelöscht und einen Hochwassereinsatz auf dem Campingplatz gehabt. Nachwuchs sei immer willkommen, so Martin Morath zum Schluss, auch Frauen könnten sich gerne der Feuerwehr anschließen.