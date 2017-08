Küssaberg Fahrradpilger machen Halt in Küssaberg

21 Teilnehmer radeln zum Reformationsjubiläum von Konstanz nach Worms. Bei einem Halt in Küssaberg gab es für die erschöpften Radler eine Stärkung mit Vortrag über Thomas Müntzer.

Eine ganz besondere Aktion ist das Fahrradpilgern für Gerechtigkeit und Frieden anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums, das am Wochenende in Konstanz begann und am 11. August in Worms an der Dreifaltigkeitskirche endet.

13 Etappenziele sind für die Pilgertour auf dem Drahtesel vorgesehen, die grenzüberschreitend am Rhein entlang führt. Das zweite Etappenziel war bei der Bergkirche in Kadelburg, hier hatten die 21 Radler die Gelegenheit, die Reformationsbänke, die beim Familien-Open-Air der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, zu besichtigen und einem Vortrag über Thomas Müntzer sowie über die Reformation am Hochrhein zu lauschen, den Pfarrer Thomas Kaiser sehr lebhaft, bildhaft und aufmunternd zum Besten gab. Nachdem die Pilgergruppe ziemlich geschafft mit zwei Stunden Verspätung aufgrund der großen Hitze und Schwüle in Kadelburg eintraf, gab es erst einmal eine Erfrischung und eine erholsame Ruhepause sowie ein stärkendes vegetarisches Menü beim Öpfelbaum. Denn die Strecke von Schaffhausen nach Küssaberg stellte sich doch als recht anspruchsvoll heraus; kleinere Verschnaufpausen sowie Trinkpausen mussten immer mal wieder eingelegt werden.

Eine Rikscha als Verpflegungstransporter mit Wasser, Knabbereien und Obst für den Durst und Hunger zwischendurch sorgt auf der Tour für entspanntes Vorwärtskommen. Das Alter der meisten Teilnehmer liegt bei zirka 60 Jahren, die älteste Teilnehmerin ist sogar 79 Jahre alt und alle kommen aus unterschiedlichen Orten, einige radeln die Strecke von Anfang an mit, andere stoßen dazu und wieder andere begleiten die Pilgertour bis zu Zwischenzielen. Ein Fahrradpilger ist aus Schweden angereist, um die außergewöhnliche Tour mitzuerleben, denn diese Pilgerreise auf dem Fahrrad ist eine Premiere hierzulande.

An jeder Station wird den Pilgergästen eine besondere Aktivität zur Reformation präsentiert, jeder Tag beginnt und endet mit einer kurzen Andacht. Nach einer erholsamen Nacht und wohltuenden Duschen sowie einem kräftigen Frühstück im Bonhoefferhaus ging die Fahrt gut gelaunt zum nächsten Etappenziel nach Lörrach weiter, das Maskottchen, ein Luther-Zwerg aus Wittenberg begleitet die Fahrradtour ebenfalls.