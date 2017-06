Küssaberg Erstes Kadelburger Entenrennen: Erlös geht an die Bergkirche

Die Kirchengemeinde Kadelburg richtet am 1. Juli das erste Kadelburger Entenrennen aus. Mit dem Erlös soll die Bergkirche in Kadelburg renoviert werden. Was Sie über die Veranstaltung wissen müssen, erfahren Sie hier.

Küssaberg – Der Vorverkauf hat bereits begonnen und am 1. Juli ist es soweit: Unter dem Motto „Wir machen die Bergkirche schön“ veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg das erste Kadelburger Entenrennen. Um 12 Uhr werden auf Kommando auf der Rheinbrücke in Rheinheim die Enten in den Rhein geworfen und schwimmen ihrem Ziel entgegen, welches in Höhe des Rhyparks in Kadelburg ist. Um dort die Wartezeit zu verkürzen, tritt die Band Sameday Records aus Wehr auf, die schon 2016 bei ihrem Auftritt in der Bergkirche begeistert hat.

Für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Die Teilnahme an dem Rennen ist ganz einfach. Man kauft sogenannte Renntickets. Ein Ticket kostet fünf Euro. Jedes Los hat eine Gewinn-Nummer – das Pendant dazu steht auf einer Ente. Somit muss der Inhaber eines „Renntickets“ nicht zwingend an dem Renn-Tag anwesend sein. Die Ente, die als erstes am Rhypark ankommt, gewinnt. Die Gewinn-Nummern werden veröffentlicht und der Sieger muss sich mit Rennticket bis 31. Juli im Pfarramt melden. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Reisegutschein im Wert von 1200 Euro sowie Einkaufsgutscheine in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro.

Und warum das alles? „Die Bergkirche soll innen gestrichen und der Kiesweg zur Kirche gepflastert werden“, informiert Pfarrerin Andrea Kaiser. So wird der Zugang für Kinderwagen oder mit Gehhilfen einfacher. Das liegt den Mitgliedern der Kirchengemeinde schon lange am Herzen.

Die Tickets

Kaufen kann man die Tickets in Küssaberg bei der Bäckerei Spitznagel, Blumen Kuner, Coiffeur Silvia Rausch, Friseursalon Allgaier, Gasthof Küssaberg, Getränkemarkt van Laere, Grünzeug-Naturfloristik, Rheintal-Apotheke, Schlosshof Küssaburg, Stoll’s Bauernladen, Frischemarkt Meister-Zeitungsstand und natürlich im evangelischen Pfarramt. In Waldshut gibt es die Renntickets im Bücherstübli, bei Lederwaren Wegeler, Sporthouse, Zett sowie in Tiengen in der Buchhandlung Kögel, Café Chocolat und dem Modehaus Stocker.