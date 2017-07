Küssaberg Entenrennen für die Bergkirche: Die Nummer 1601 schwimmt allen davon

2805 Enten sind beim ersten Kadelburger Entenrennen an den Start gegangen. Mit einem Vorsprung von fünf Metern kam die Nummer 1601 als erstes ins Ziel. Mit dem Erlös des Entenrennens soll die Bergkirche in Kadelburg verschönert werden.

Küssaberg – 2805 Rennenten gingen beim ersten Kadelburger Entenrennen für eine schönere Bergkirche an den Start. "Das hat all unsere Vorstellungen übertroffen" sagt Andrea Kaiser, Pfarrerin der Kirchengemeinde Kadelburg begeistert und auch etwas aufgeregt am Samstag. Seit Wochen wurden die Renntickets in vielen Küssaberger Geschäften und von Helfern der Kirchengemeinde Kadelburg verkauft. Auch am Renntag selbst wurden die letzten Tickets verkauft. Dann ging die Reise für die Enten los zur Rheinbrücke nach Rheinheim.

Pünktlich um 12 Uhr wurden die Säcke mit den Enten über dem Rhein ausgeleert. Rund 20 Minuten später war auf der Zielgeraden am Rhypark ein deutlicher Gewinner auszumachen. Gut fünf Meter vor der nächsten Ente schwamm die Nummer 1601 der DLRG Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und der Ortsgruppe Klettgau ins Netz. Sabine Schumann, Vorsitzende der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und ihr Mann Ulf Schumann, Referent Bootswesen der DLRG Hochrhein, sagten bei der Organisation des Entenrennens zugunsten dem Motto "Wir machen die Bergkirche schön" gern die Hilfe der Ortsgruppen zu.

Mit drei Booten patroulierten sie den Rhein und fischten nicht nur die Gewinnerenten heraus, sondern möglichst alle Enten, die an den Start gegangen waren. Kurz hinter der Siegerente, die einen Reisegutschein im Wert von 1200 Euro brachte, gingen die Nummern 0099 (Gewinn: Medimax Einkaufsgutschein im Wert von 800 Euro) und Ente 1695 (Gewinn: Einkaufsgutschein über 500 Euro für das Modehaus May in Waldshut) ins Netz.

Bis zur offiziellen Verlesung der Gewinnnummern mussten die vielen Besucher noch ein wenig warten. Dank der Musik der regionalen Band Sameday Records und guter Bewirtung verlief die Zeit allerding dann fast zu schnell, fragte man die Fans der Band aus Bad Säckingen und Wehr. Es wurde getanzt, mitgewippt und mitgesungen. Viele Autogramme geschrieben und die Möglichkeit auf ein Foto mit der Band genutzt. Ein weiteres beliebtes Fotomotiv war die lebensgroße Ente, die an diesem Tag als "Glücksfee" ihren Auftritt hatte.

Gegen 13 Uhr traten Pfarrerin Andrea Kaiser, Thomas O. H. Kaiser und die Ente auf die Bühne und verlasen die Gewinn-Nummern. Die drei Hauptgewinne warten alle noch auf ihren Besitzer. Ein paar der 30 Sachpreise wurden direkt vor Ort abgeholt. Alle Gewinnnummern (siehe auch Infokasten) gibt es im Internet (www.bergkirche-kadelburg.de) oder in den Schaukästen.

Die schnellsten Enten