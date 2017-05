Küssaberg Energiedienst investiert in eine Stärkung des Stromnetzes

Energiedienst investiert in die Versorgungssicherheit und verlegt unterirdische Rohrleitungen, um Stromausfällen durch Schneebruch, wie es sie 2015 gab, vorzubeugen.

Die Energiedienst Netze investierte mehr als 500 000 Euro in die Versorgungssicherheit im Gebiet Küssaberg. Seit 2016 laufen mehrere Projekte, die das Mittelspannungs-Stromnetz in Küssaberg verstärken. Unter anderem wurden vom Umspannwerk Gurtweil aus auf unterschiedlichen Trassen zwei neue 20-Kilovolt-Mittelspannungskabel nach Ettikon verlegt. „Insgesamt haben wir rund fünf Kilometer 20-Kilovolt-Kabel vergraben“, so Projektbetreuer Rolf Gschlecht. Die störanfällige 20-Kilovolt-Freileitung, die durch das Naturschutzgebiet Bannschachen führte, konnte nun abgeschaltet werden.

Mehrfach war im Winter 2015 durch Schneebruch die Stromversorgung unterbrochen, was vor allem den Industriebetrieben im Gewerbegebiet zu schaffen machte. Das rief Bürgermeister Manfred Weber auf den Plan. „Wir haben daraufhin die Situation netztechnisch berechnet und geplant“, berichtet der damals für Netzplanung zuständige Teamleiter Daniel Obermeier.

Eine Herausforderung war die Trassenführung. Die Maßnahme vom Umspannwerk Gurtweil aus hat mehrere komplizierte Kreuzungen über die Bahn, die Schlücht und die B 34 im offenen Verfahren beziehungsweise im Spülbohrverfahren. „Solche Projekte sind auch für die erfahrenen Kollegen nicht alltäglich“, betont Daniel Obermeier. In kritischen Bereichen wurde nicht im offenen Bauverfahren gearbeitet, sondern musste aufgrund behördlicher Vorgaben die mittlerweile standardisierte grabenlose Technik angewendet werden.

Der Vorteil: Mit dem Horizontal-Spülbohrverfahren können Rohrleitungen unterirdisch verlegt werden, ohne Gräben ausheben zu müssen. Die Horizontalspülbohranlage bohrt zwischen Start- und Zielgrube einen unterirdischen Kanal, der Boden wird von einer Spezialflüssigkeit aus dem Bohrloch gespült. Im zweiten Schritt wird die zu verlegende Rohrleitung an das Ende des Bohrgestänges geschraubt und rückwärts eingezogen. Die Bohrungen können bis zu mehrere Hundert Meter lang sein. Danach werden die Kabel in die Leerrohre eingezogen.

Im Zuge des Netzausbaus bot es sich an, auch Rohrpipes für Breitbandkabel für die Firma HochrheinNET sowie Kabel und Leerrohre für die Stadtwerke Waldshut-Tiengen in Koordination zu verlegen. Neben weiteren Maßnahmen im Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz plant ED Netze, die Trafostation „Hirschen“ in Bechtersbohl an der L 162 noch in diesem Jahr vollständig zu einer intelligenten, das heißt ferngesteuerten Ortsnetzstation in unmittelbarer Nähe umzubauen. Die Reaktionszeiten bei Störungen oder Schalthandlungen im Mittelspannungsnetz werden dadurch deutlich schneller, sagt ED Netze.

„Küssaberg und Energiedienst pflegen seit vielen Jahren den partnerschaftlichen und vertrauensvollen Kontakt auf Augenhöhe. Nur auf dieser Basis waren auch die großen Investitionen der vergangenen Jahre zugunsten des Netzausbaus und der Netzsicherheit möglich. Unser Gemeinderat und die Verantwortlichen von ED Netze legen besonderen Wert auf eine nachhaltige Vorgehensweise, wenn dann Baumaßnahmen oft auch noch in Koordination ausgeführt werden können, ist es ein Vorteil für beide Seiten“, so Bürgermeister Manfred Weber.