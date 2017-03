Einblicke ins neue Feuerwehrhaus in Rheinheim

Küssaberger Feuerwehrmänner informieren sich bei einem Rundgang über die Baufortschritte. Die Arbeiten gehen dank des guten Wetters zügig voran.

Küssaberg/Rheinheim (kur) Zu einem kameradschaftlichen Frühschoppen lud die Freiwillige Feuerwehr Küssaberg am Sonntag ein. Eingeladen wurden alle Aktiven, die Seniorenabteilung und die Jugendfeuerwehr. Es wurde die Möglichkeit geboten, sich einen Überblick über den Baufortschritt des neuen Feuerwehrgerätehauses zu machen, das in Rheinheim entsteht.

In einzelnen Gruppen wurden die Besucher durch die Räumlichkeiten geführt, die sich zwar fast noch im Rohbau befinden, aber schon mal einen Eindruck boten, wie das Ganze einmal aussehen wird und welche Funktion sie später hätten.

Kommandant Thomas Werner sprach auch von einem speziellen Funkraum und einem Schulungsraum. Die Ausbildung der Mannschaft steht ganz oben auf der Tätigkeitsliste. Jeder konnte sich ein Bild davon machen, wie einmal die neue „zentrale Anlaufstelle für die gesamten Feuerwehren der Gemeinde Küssaberg“ aussehen wird.

Die Abteilungen aus Rheinheim, Reckingen mit zusammen 25 Freiwilligen und die Jugendfeuerwehr aus Kadelburg mit 35 Freiwilligen werden nach Fertigstellung ihr neues Domizil in Rheinheim haben. Aber nicht nur die Feuerwehr wird dort untergebracht, auch das örtliche Rote Kreuz wird dort Räumlichkeiten beziehen und hat dann endlich einen festen Platz. Bürgermeister Manfred Weber stellte in seiner Begrüßungsrede fest: „Es ist sehr wichtig auch für die Gemeinde, dass jeder hinter dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses steht. Das garantiert auch eine gute Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und dem Gemeinderat.“

Das gute Wetter in den vergangenen Monaten habe dazu beigetragen, das die Bauarbeiten zügig voran geschritten sind. Noch in diesem Jahr soll die Feuerwehr in das neue Gebäude einziehen. Offizielle Eröffnung soll mit einem Tag der offenen Tür im Frühjahr 2018 sein.