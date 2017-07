vor 5 Stunden Stefan Kurczynski Küssaberg Dorffest in Dangstetten zieht die Massen an

Beim Dorffest in Dangstetten bleibt kein Platz lange unbesetzt. Bürgermeister Manfred Weber und Pfarrer Markus Maria Gut zapfen das erste Fass gemeinsam an. Speisen und Unterhaltungsprogramm kommen bestens an.