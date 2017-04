Küssaberg Die Zunahme der Übernachtungen erfreut den Fremdenverkehrsverein Küssaberg

Die Zahl der Feriengäste in Küssaberg steigt stetig. Das Gästefass und der Fahrradverleih gelten als besondere Publikumsmagnete.

„Unsere gemeinsame Arbeit im vergangenen Jahr hat Früchte getragen“, mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Küssaberg, Eberhard Hess, seine Mitglieder bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus "Zum Lauffen" in Homburg. Mit mehr als 11 000 Feriengästen und 31 219 Übernachtungen habe man ein Plus von vier Prozent erzielt, wie Irmgard Pfeifer in ihrem Bericht erwähnte. Besonders der Fahrradverleih und das aufgestellte Gästefass, in dem vier Personen auf dem Campingplatz übernachten können, haben dazu beigetragen, mehr Gäste nach Küssaberg zu locken.

Das Gästefass ist auf der Internetseite der Gemeinde Küssaberg zu sehen, im Werbefilm über Küssaberg, der circa zweieinhalb Minuten dauert. Es besteht die Möglichkeit, weitere Fässer anzuschaffen. Auch der Zeltplatz hat einen Zulauf von knapp 2500 Besuchern verzeichnet. Der Fremdenverkehrsverein möchte noch in diesem Jahr neue Infotafeln anschaffen und diese dann auch selbst pflegen. Auch Rafting- und Kanufahrten werden wieder angeboten.

Bei der Hauptversammlung hob der Vorsitzende die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde beim Verleih von Fahrrädern an Wochenenden und auch bei einer vom Verein begleiteten Rheintour hervor. Gleichzeitig wünschte sich Eberhard Hess allerdings auch eine frühzeitige Information zum Projekt der zentralen Anlaufstelle für den Tourismus im Gemeindezentrum.

Dieser Aufforderung kam Bürgermeister Manfred Weber direkt in der Versammlung nach. Er stellte anhand einer Vorplanung die vom Gemeinderat in Sitzungen der Jahre 2015 und 2016 erarbeitete erste Konzeption und die erst vor Kurzem dazu ergangene Entscheidung des Landes zur Förderung des vielversprechenden Ansatzes vor. Demnach sollen im Bereich des jetzigen Minigolfplatzes grundlegende Um- und Neubauten erfolgen. Mit öffentlicher WC-Anlage, Kiosk, Fahrradwartungsstation, Ladestelle für E-Bikes, Spiel- und Geräteparcours und Rastmöglichkeiten auch für Familien sollen eines Tages Fahrradtouristen, Wanderer und Rheinnutzer an zentraler Stelle gleichermaßen angesprochen werden.

Für alle Anwesenden neu war die geplante neue Unterbringung der Tourist-Info, wovon sich die Gemeinde zusätzliche Synergieeffekte verspricht. Nach eingehender Prüfung werden in den kommenden Monaten die Pläne für den Umzug erarbeitet. Bürgermeister Weber verwies deshalb auf weitere Sitzungen des Gemeinderats.

Zum Abschluss der Versammlung bedauerte Eberhard Hess, dass ein Viertel der Vermieter in Küssaberg nicht Mitglied im Fremdenverkehrsverein ist. „Nur gemeinsam können wir Probleme lösen“, ist er überzeugt. Er wünschte dem Verein und seinen Mitgliedern noch ein erfolgreiches Jahr 2017 und teilte ihnen mit, dass er aus zeitlichen Gründen im nächsten Jahr nicht mehr als Vorsitzender des Vereins zur Verfügung stehen könne.