Kadelburg Die Vorsitzende des Schrebergartenvereins Kadelburg stößt die Mitglieder vor den Kopf

Das unentschuldigte Nichterscheinen der Vorsitzenden bei der Hauptversammlung des Schrebergartenvereins Kadelburg sorgt für Diskussionen. Sergej Esemcik wird neuer Vorsitzender.

Der Schrebergartenverein Kadelburg hat einen neuen Vorsitzenden: Sergej Esemcik. Nachdem die seit 2016 amtierende Vorsitzende zur Hauptversammlung ohne Entschuldigung nicht erschienen ist, gab es zuerst Diskussionen um diesen Vorgang. Hintergründe waren aber nicht zu erfahren. Schließlich übernahm der stellvertretende Vorsitzende Josip Mikulic die Leitung der Versammlung.

Er lobte, wie schön doch die Anlage in den vergangenen Jahren geworden sei. „Jeder, der eine kleine Parzelle sein Eigen nennen darf, pflegt diese auch zur Freude der Vorstandschaft“, so Mikulic. Der Verein besteht aus 28 Mitgliedern, die jeweils als Ehepaar eine Gartenparzelle gepachtet haben, insgesamt sind es 14 Parzellen. „Wenn auch manchmal mit Verordnungen und Gesetzen gekämpft werden muss, so ist dennoch ein guter Zusammenhalt zwischen den Schrebergärtnern gegeben. Das Miteinander prägt den Verein", so Mikulic.

Der Neubau eines Servicehauses sei im vergangenen Jahr fertiggestellt worden und bietet den Schrebergärtnern eine gute Möglichkeit zum geselligen Beisammensein. So wird ein Gartenhock durchgeführt, der drei Mal im Jahr stattfinden soll, auch außer der Reihe auf Antrag. Die alljährliche Pflanzenbörse im Frühjahr soll auch in diesem Jahr am 8. April angeboten werden und das Multi-Kulti-Fest des vergangenen Jahres soll dieses Jahr ebenfalls wiederholt werden.

Die Leitung der Neuwahlen übernahm der Vorsitzende der Gartenfreunde Küssaberg, Hansjörg König. Er bedankte sich für die die jahrelange gute Zusammenarbeit des Schrebergartenvereins mit den Gartenfreunden Küssaberg. Unter seiner Leitung war relativ schnell ein neuer Vorstand gefunden, der sich nun den neuen Aufgaben stellt und die Pläne des Vereins in die Tat umsetzt. Gewählt wurde als neuer Vorsitzender Sergej Esemcik, Stellvertreter ist weiterhin Josip Mikulic, als Gartenwart fungiert Johannes Schneider und zum Schriftführer wurde Christian Fulde gewählt.