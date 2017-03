Küssaberg Die Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses Reckingen an die künftigen Nutzer steht kurz bevor

Die Arbeiten am Reckinger Dorfgemeinschaftshaus gehen in den Endspurt. Die Fertigstellung ist spätestens bis zum Tag der offenen Tür am 23. April geplant. Nur die Außenanlagen mit Spielplatz brauchen noch einige Zeit.

Den Mitgliedern des Gemeinderats gefiel, was sie sahen. Die Bauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Reckingen sind im Endspurt. Lediglich einige wichtige Schreiner- und Bodenbelagsarbeiten im Innern des neuen Gebäudes sind noch zu erledigen. Das ist auch gut so, denn am 23. April ist der Tag der offenen Tür geplant und dann soll das Dorfgemeinschaftshaus den nutzenden Vereinen übergeben werden.

Im Frühjahr 2016 begann der Neubau des mit 1,6 Millionen Euro budgetierten Hauses. Der Betrag wurde über die Haushalte 2015, 2016 und 2017 finanziert. Der alte Bau hatte 42 Jahre lang gute Dienste geleistet. Die anstehenden Reparaturen und notwendigen Modernisierungen hätten aber zu viele Kompromisse von allen Nutzern gefordert. So entstand eines der wichtigsten Hochbauprojekte der vergangenen Jahre in der Gemeinde Küssaberg. Und auch hier zeigten die Vereine und Arbeitsgruppen einmal mehr einen beeindruckenden Zusammenhalt und investierten viele freiwillige Arbeitsstunden in den Bau.

Zudem bekam die Gemeinde eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 450 000 Euro durch das ELR-Landesprogramm (Entwicklung ländlicher Raum). Der Gemeinderat genehmigte bereits weitere 75 000 Euro für den Außenbereich, der noch fertiggestellt werden muss. Am Montag einigte man sich auf eine zusätzliche Summe von 15 000 Euro. Der Asphalt soll so erneuert werden, damit ein optimaler Anschluss zum Altbestand des vorgelagerten Parkplatzes entsteht. Der von der Elterninitiative geplante Spielplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus wird noch etwas auf die Fertigstellung warten müssen. Voraussichtlich wird dieser 2018 eröffnet werden.

Der Gemeinderat dankte Architekt Jörg Kaiser und Landschaftsplaner Christian Burkhard, die ebenfalls bei der Besichtigung des Gremiums vor Ort anwesend waren, um eventuelle Fragen zu beantworten. Auch den regionalen Handwerksbetrieben, den Vereinen und der Arbeitsgruppe wurde ein großes Dankeschön für ihre Leistung ausgesprochen.