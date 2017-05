Küssaberg Die Teilnehmer am Bogenjagdturnier des Bogensportclubs Küssaberg ziehen wie Robin Hood durch den Wald

Die Teilnehmer am Bogenjagdturnier des Bogensportclubs Küssaberg ziehen wie Robin Hood durch den Wald

170 Teilnehmer durchlaufen den Parcours beim Bogenjagdturnier des BSC Küssaberg. Geselligkeit ist ihnen wichtiger als der Pokalgewinn.

Bilderbuchwetter, 170 Teilnehmer und viel Spaß – so kann man das 41. internationale 3-D-Bogenjagdturnier des Bogensportclubs Küssaberg zusammenfassen. Seit den 1970er Jahren findet jährlich an Christi Himmelfahrt dieses gut besetzte Turnier mit Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich statt. Dabei müssen die Teilnehmer entlang eines knapp sieben Kilometer langen Parcours durch den Küssaberger Gemeindewald ihr Glück und Können bei 28 Scheiben versuchen.

Björn Finsterbusch, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins, erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, wie ein solches Jagdturnier durchgeführt wird. Zunächst gibt es verschieden Bauarten von Bögen, vom Langbogen, à la Robin Hood, über Bögen mit Zielvorrichtungen bis hin zur Armbrust – ein Laie verliert da schnell mal den Überblick. Die Bögen bilden jeweils eigene Gruppen. Zudem gibt es vier Altersklassen und die Damenklasse, sodass 30 verschieden Wertungsgruppen unterwegs waren. Geschossen wurde auf 3-D-Modelle diverser Wildarten, vom Hasen über den Fuchs bis hin zum Hirsch. Pro Ziel waren drei Pfeile erlaubt, die Entfernung betrug circa 50 Meter und die Wertung entsprach der Trefferqualität, ähnlich wie beim Scheibenschießen.

Die Teilnehmerin Christine Janza von den Bogenschützen Hochsal lobte den Reckinger Parcours. „Wir kommen immer wieder gerne hierher, weil das hiesige Turnier sehr gut vorbereitet ist.“ Im weiteren Gespräch erzählte sie, dass die Bogenschützen wie eine große Familie seien, die übers Jahr von einem Turnier zum anderen quer durch Europa reisen. „Hier trifft sich Jung und Alt, denn das Bogenschießen ist ein Sport für die ganze Familie“, stellte sie fest. Tatsächlich war der jüngste Teilnehmer am Turnier sieben Jahre alt, die ältesten Teilnehmer waren Gottfried Flückiger (83) und seine Frau Nelly (78), eine mehrfache Welt- und Europameisterin.

Tatsächlich ist so ein Bogenturnier eine ganz besondere Herausforderung, denn das Schießen begann um 10 Uhr, ein langer Parcours quer durch den Wald mit voller Ausrüstung folgte. Doch die Teilnehmer konnten die Anforderungen meistern und kehrten glücklich und zufrieden zum Ausgangspunkt zurück, wo man sich mit Steak, Wurst, Brot, Getränken und auch Kaffee sowie Kuchen stärken konnte.

Am Schluss war es gar nicht mehr so entscheidend, wer denn eigentlich einen Pokal, überreicht durch den Vorsitzenden und Gemeinderat Arthur Ips, gewonnen hatte. Es zählte das olympische Motto und die Teilnehmer freuten sich schon auf das nächste Ereignis – irgendwo in Europa.