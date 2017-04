Küssaberg Die Neukonzessionierung des Kraftwerks Reckingen bietet Chancen für den Hochwasserschutz

Das Kraftwerk Reckingen ist Thema im Gemeinderat Küssaberg. Die anstehende Neukonzessionierung bietet Möglichkeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes.

Die Gemeinde Küssaberg hat eine wunderschöne Lage – direkt am Rhein. Viele Spaziergänger nutzen die Wanderwege entlang des Flusses gerne. Bürgermeister Manfred Weber fand in der jüngsten Gemeinderatssitzung passende Worte zum Auftakt: „Wir kennen den Rhein auch von der anderen Seite.“ Gemeint ist das Hochwasser, das fast regelmäßig hauptsächlich den alten Ortskern in Rheinheim und den Bereich um den Campingplatz zwischen Rheinheim und Kadelburg heimsucht. Seit vielen Jahren ist die Gemeinde regelmäßig mit den Landesbehörden im Gespräch, mit dem Ziel, den Hochwasserschutz entlang des Rheins in Küssaberg zu verbessern.

Wasser sucht sich seinen Weg – das ist bekannt. So ist ein absoluter Schutz der Gemeinde nicht umsetzbar und auch vom Land nicht gewünscht. Dies würde wahrscheinlich zu Lasten der Stadt Köln gehen. Spätestens dort würde der Rhein noch mehr ansteigen und in der auch schon von Hochwasser geplagten Gemeinde noch mehr Schaden anrichten. Seit einigen Jahren sind Gemeinde und Gemeinderat in Verhandlung bezüglich sogenannter Kiesschüttungen, die laut Aussagen von Studien eine ökologische Aufwertung des naturbelassenen Rheins bedeuten würden.

Rund um das Kraftwerk Eglisau gibt es diese Schüttungen bereits mit gutem Erfolg. Sie waren im Zuge der Neukonzessionierung im Jahr 1998 gefordert. Küssaberg lehnte diese Schüttungen bisher im Bereich der zwölf Kilometer Ufer entlang der Gemeinde ab. Zu groß ist die Sorge, dass der Rhein dadurch steigt und das nächste Hochwasser so noch mehr Schaden anrichten wird. Ein regelmäßiges Monitoring soll hier unterstützen. Bisher wurden bei den Schüttungen um Eglisau keine nennenswerten Veränderungen festgestellt. Hochwasserschutz kostet Geld und dieser Aspekt muss auch berücksichtigt werden, inklusive der noch nicht geklärten Zuständigkeiten.

Nun plant das Kraftwerk Reckingen durch seine notwendige Neukonzessionierung ab 2020 Renaturierungsmaßnahmen, die unter anderem dem Rhein deutlich mehr Ausweichvolumen im Hochwasserfall geben könnten. Eine vorerst einmalige Chance, für die offenen Punkte eine tragbare Lösung zu finden. Mit dem ausgebaggerten Material aus den Renaturierungsmaßnahmen könnten zum Beispiel die bereits entstandenen Schutzmaßnahmen am Campingplatz weiter ausgebaut werden. Allerdings bedeutet das wohl auch, dass Gemeinde und Gemeinderat bei den geforderten Kiesschüttungen Zugeständnisse machen. Mit diesem komplexen Thema werden sich Gemeinde und Gemeinderat ausführlich in einer der nächsten Sitzungen befassen.