Küssaberg-Kadelburg Die Musikschule Hochrhein gibt ein Benefizkonzert für kranke Kinder

Musikschüler öffnen mit ihrem Benefizkonzert Herzen und Brieftaschen. Elisabeth Hirschi plant weitere Engagements.

An ihre frühere Tätigkeit in der Kadelburger Bergkirche knüpfte Elisabeth Hirschi mit Kollegen und Schülern von der Musikschule Hochrhei beim Benefizkonzert an. Die Kinderkrebshilfe leitet eingesammelte Gelder an Eltern von an Krebs erkrankten Kindern in Freiburg weiter. Der Neubau eines Elternhauses auf dem Klinikgelände wird ebenso gefördert wie ein daran angeschlossener Kindergarten. „19 000 bis 22 000 Übernachtungen pro Jahr belegen, wie viele Eltern neben seelischer Not auch einen materiellen Balanceakt meistern müssen“, legte der angereiste Vereinsrepräsentant Krause dar.

So voll wie die Bergkirche gefüllt war, so prall war das Programm und auch das Spendensäckel, das sich anschließend auf die Reise machte: 340 Euro kamen zusammen. Und was für ein Programm das war: kein Beitrag, der nicht Erwähnung verdient hätte. Die konzentrierte Ruhe, die vom jungen Pianisten Paul Heim („Jesus bleibet meine Freude“ und „Nu vuolo bianche“) ins Auditorium floss, kann daher ebenso wie Alessia Rendas wunderschönes Soprantimbre („How far I’ll go“) nur stellvertretend für viele eindrückliche Darbietungen genannt werden. Einige Debüts waren darunter und man konnte dies allenfalls ahnen. Sofia Klein übernahm nach „Musik sein“ auch die Sprecherinnenrolle beim instrumental komplexen, klangmalerischen „Konzert im Blumenbeet“, das Maya Schümann für ihre – je Motiv wechselnden – Schüler an zwei Keyboards eingerichtet hat.

Zwei Sonderkomplimente müssen sein: Jessica Kretschmar für ihre Eindringlichkeit bei „Skinny Love“ und „Ja“, sowie Michèle Hofstetter, die mit modulationsfähiger Stimme bei „Clown“ und „Someone like you“ bestach. Freier Vortrag und exzellente Intonation geben den beiden echtes künstlerisches Format.

Spontan eingefügt ragte das Verdi-Pasticcio Daniel Henrichs’ aus dem Programm. Wie durch ein Brennglas verdichten sich schweifender Gesang, orchestrale Pracht und ungezügelte Virtuosität in der akustischen Gitarre, doch bleibt die grandiose Technik durchgängig Dienerin des Ausdrucks. Gedanken an die Opfer von Manchester gab Francesco Cafaro den Zuhörern nach drei intensiven Stunden mit „One last time“ mit auf den Heimweg.