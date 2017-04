Küssaberg Die Landfrauen Kadelburg stets aktiv für den Ortsteil

Die Kadelburger Landfrauen stellen ein reichhaltiges Programm zusammen und freuen sich immer wieder über neue Aufgaben.

Die Vorsitzende der Landfrauen Kadelburg, Silvia Faller, freute sich, zahlreiche Mitglieder zur Hauptversammlung begrüßen zu können. Neben Bürgermeister Manfred Weber war auch die Vorsitzende des Landfrauenbezirks, Elisabeth Etspüler, anwesend. Aktuell haben die Landfrauen Kadelburg 80 Mitglieder im Alter von 27 bis 92 Jahren. "Das ist eine sehr große Alterspanne", sagt die stellvertretende Vorsitzende Simone Tritschler, die gleichzeitig auch Schriftführerin ist. Gemeinsam versuchen sie immer, das Programm für alle Altersgruppen passend anzubieten, was nicht immer einfach sei.

Simone Tritschler berichtete über das vergangene Jahr. Die Landfrauen organisierten einen Bowling-Abend und einen Ausflug in die Eisdiele. Außerdem nahmen sie an einer Orchideen-Wanderung der Naturschutzgruppe Küssaberg teil. Der Jahresausflug führte auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner nach Stuttgart. Bürgermeister Manfred Weber bedankte sich bei den Landfrauen für ihre Vielseitigkeit. Sie bewirteten zum Beispiel anlässlich der Gründungsversammlung der Bürgergemeinschaft Küssaberg. Traditionell bieten die Kadelburger Landfrauen einen Fez-Nachmittag an und basteln mit den Kindern Strohtiere. Der Nachmittag sei beliebt und immer ausgebucht.

Zudem spendeten sie 1400 Euro zugunsten des Spielplatzes in Kadelburg, der auch von den Kindern der Grundschule mitgenutzt werden wird. Der Betrag kam durch den Verkauf einer Broschüre "Damals-heute: Kirchstraße und Rheinstraße in Kadelburg" zusammen. Die Initiative ging von Roswitha Preis, Lucia Huber und Ute Deck aus. Mit dem Verkauf kamen sie auf 1000 Euro. Der Betrag wurde um 40 Euro aus der Kasse des Vereins aufgestockt. Auch sind die vielen Showtänze der Landfrauen gern gesehen.

Die Vorstandswahlen bestätigten Silvia Faller als Vorsitzende. Simone Tritschler wird Stellvertreterin und bleibt zudem als Schriftführerin im Amt. Die Beisitzer Katja Gramann, Petra Amann und Birgit Berndt wurden einstimmig wiedergewählt. Als vierte und neue Beisitzerin wird Sandra Reger-Strüber in das Amt gewählt. Für dieses Jahr haben die Landfrauen auch schon Pläne – bisher ist der Besuch einer Straußenfarm und eine Stadtführung in Tiengen mit einem befreundeten Landfrauenverein geplant.