Küssaberg Die Landfrauen Bechtersbohl stiften eine Himmelsliege für die Küssaburg

Die Landfrauen Bechtersbohl überreichen eine Himmelsliege an den Küssaburgbund. Der Verein spendet traditionell Erlöse aus seiner Arbeit.

Die Landfrauen Bechtersbohl haben wieder ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Unermüdlich sind sie für den Ortsteil unterwegs und helfen, wo sie nur können. Das dabei auch unweigerlich ein paar Euro verdient werden, bleibt nicht aus. Aber die Landfrauen behalten das Geld nicht, sondern geben es wiederum für wohltätige Zwecke aus. So übergaben sie jüngst auf der Küssaburg eine Himmelsliege an den Küssaburgbund. Mit der Hilfe der Gemeindearbeiter unter der Leitung von Franz Rogg und Gemeinderat Jürgen Fesser wurde die Liege bei der Burg aufgestellt. Beim anschließenden Probesitzen konnte sich jeder vom Komfort der Himmelsliege überzeugen.

„Wir haben uns lange überlegt, was wir machen könnten und sind zu dem Schluss gekommen, eine Himmelsliege wäre die beste Entscheidung. Bechtersbohl und die Küssaburg sind dem Himmel so nah, da war bei unseren Mitgliedern gleich alles klar", so Vorsitzende Katrin Stitz. Brigitte Rossa bedankte sich in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Küssaburgbundes bei den Landfrauen für ihre Einsatzfreude und den tollen Vereinsgeist und sagte: „Besonders gefällt mir, dass die Himmelsliege farblich zu den anderen Bänken auf der Burg passt.“

Auch Bürgermeister Manfred Weber war voll des Lobes. "Wenn die Gemeinde mal Hilfe braucht, bei Events oder anderen Festlichkeiten, seid ihr immer da und helft, wo ihr könnt. Auch die Gemeinde Küssaberg freut sich über diese tolle Himmelsliege.“

Dass die Frauen vielfach präsent sind, haben sie 2016 bewiesen, als sie sich unter anderem an Fasnacht, für den Vatertags-Hock der Feuerwehr, beim Martinsumzug und beim Weihnachtssingen engagiert haben. Dazu kommen die Pflege des Friedhofs und der Vorplatz an der Kapelle. Dort werden jeden Monat einmal die Wege und der Platz gründlich gereinigt. Zudem hatten sie Cateringeinsätze bei der Gemeinde und der Kirchengemeinde. Sogar auf dem Weihnachtsmarkt in Tiengen waren sie dabei und konnten sich das Kompliment: „Euer Glühwein ist der beste auf dem Markt“ einhandeln.