Küssaberg Die Küssaberger Frauen feiern bei der Wiiberfasnacht unter sich

Den Brauch der Wiiberfasnacht gibt es seit zehn Jahren in Küssaberg. Die weiblichen Narren treffen sich wieder am 22. Februar um 19 Uhr.

„Bleib locker und kei nit vom Hocker, denn s' Motto isch Rocker“: Unter diesem Fasnachtsmotto findet bereits zum zehnten Mal in Reckingen die Küssaberger Wiiberfasnacht statt. Ins Leben gerufen wurde sie von den Frauen des Narrenvereins, mit der Idee, dass Frauen ganz für sich ausgelassen Fasnacht feiern können.

Und so lud der Narrenverein Reckingen, damals unter dem Vorsitze von Peter Graf, im Jahr 2007 erstmals zur Küssaberger Wiiberfasnacht in die alte Reckinger Halle ein. Seither zieht die Veranstaltung die Damenwelt nicht nur aus Küssaberg an. Regelmäßig zählen auch Frauen aus der Gemeinde Hohentengen, aus Lauchringen, aus Waldshut-Tiengen und sogar aus der Schweiz zu den Gästen.

Auch im zehnten Jahr ihres Bestehens wird am 22. Februar wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Mit dabei sind unter anderem die Landfrauen Kadelburg und die Tanzgruppe Young Revolution aus Dangstetten. Nicht fehlen darf Anja Amann alias Gusta, Elsbeth Amann, die Tanzgruppen Volldampfnudeln und Suurkrutstampfer aus Reckingen. Durch das Programm führt die beliebte Moderatorin Tina Marohn-Huber.

Das Musikerduo „Fun Music“ wird mit seiner Livemusik zum Tanzen einladen. Da das neue Dorfgemeinschaftshaus noch nicht fertiggestellt ist, findet die Wiiberfasnacht im umgebauten Dreschschuppen in Reckingen statt. Die Männerwelt bleibt von dieser Veranstaltung ausgeschlossen. Sie sorgen, wie schon in den vergangenen Jahren, später für den Heimfahrdienst. Der Eintritt kostet sechs Euro. Der Kartenvorverkauf findet am Montag, 20. Februar, von 19 bis 20 Uhr statt. Der Dreschschuppen und damit auch die Abendkasse öffnet am Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr.