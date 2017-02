Küssaberg Die Kadelburger Fergen verwandeln sich an ihrem Bunten Abend in Superhelden

Die Kadelburger Fergen verwandeln sich an ihrem Bunten Abend in Superhelden

Dwe Bunter Abend der Kadelburger Fergen in der Trotte wartete unter anderem mit Tipps zum Schminken, Sparen und für den Sport auf.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Getränke bringen Katniss Everdeen und Popeye. Das Motto des bunten Abends der Kadelburger Fergen in der Trotte ist schnell klar: „Wir Fergen sind die Superhelden – Schurken haben nichts zu melden“. Superman, Batman und andere strahlen die vielen Gäste von der Bühne aus an. Wie in jedem Jahr wurde das Bühnenbild von den Fergen selbst gefertigt. Anja Weißenberger, Vorsitzende der Fergen, begrüßte im Kostüm als Superheldin vom Trottenklo die Gäste. Sie führte mit Angelika Vog durch das abwechslungsreiche Programm.

Die Gastgeber freuten sich über die Anwesenheit von Bürgermeister Manfred Weber mit Ehefrau und über den katholischen Pfarrer Marcus Maria Gut. Aber auch die Abordnungen der befreundeten Narrenvereine aus Reckingen, Rheinheim und Dangstetten ließen sich den Abend nicht entgehen. Zum ersten Mal war auch die Guggenmusik Dangstetten dabei. Das Programm startete mit lautem "Narri – Narro" mit dem Musikverein Kadelburg.

Unter der Leitung von Sarah Kramer hatte die Garde ihre Tänze einstudiert, bei dem die Mädchen zu fetziger Musik auftraten. Es gab viele Schönheitstipps, Erklärungen der vielseitigen modernen Technik, von Fitnessarmbändern bis zu Thermomix und ein Yoga-Probetraining von den Frauen der Fergen. Hubert Hermann als De Hubi vom Userdorf ist ein fester Programmpunkt mit seiner Bütt und freute sich über „ein Bier vom großzügigen Geber Manfred Weber“.

Die Landfrauen Kadelburg überzeugten mit ihrem Tanz in Kostümen als Joker und die Abordnung des Musikvereins zeigte eindrucksvoll Sparmaßnahmen im Altersheim. Später gönnten sich Angelika Vogt und Anja Weißenberger eine Pause vom Trottenklo und berichteten über die Ereignisse in Kadelburg im vergangenen Jahr. Flott ging es weiter mit den Hemmungslosen 6, die mit ihrem Lied „Aber mir reicht's, wenn I weiß, dass I könnt, wenn I wöllt“ ihr Lebensmotto erklärten und zum Mitsingen anregten. Die Boyband „Supermans“ schloss das Programm mit „Baby come back“.

Die Superhelden der Fergen vor und hinter der Bühne werden nicht vergessen. Ludwig Trötscher, Gerd Bercher und Stefan Böhler bekamen von Anja Weißenberger den Fasnachtsorden überreicht. Kaum war der offizielle Teil beendet, füllte sich die Tanzfläche. Am Schmutzige Dunschtig geht das Programm der Fergen weiter. Ab 19 Uhr wird in der Trotte Kadelburgs Supertalent gesucht.

Bildergalerie im Internet: