Küssaberg Die Kadelburger Fergen freuen sich über viel Interesse von Neumitgliedern

Der Vorstand der e Kadelburger Fergen zeigt sich begeistert über elf Schnupperer, die ein Probejahr im Narrenverein antreten. Silvia Busse wird Ehrenmitglied.

Immer voller werden die Reihen der Kadelburger Fergen. Und das nicht nur im Vereinsheim, wo die Hauptversammlung des Narrenvereins stattfand, sondern auch die Zahl der Mitglieder wächst jährlich. In diesem Jahr kommen sage und schreibe elf Schnupperer dazu. "Das gab's noch nie", sagte die Vorsitzende Anja Weißenberger begeistert. Und dazu kommt noch, dass es sich um absolute Neulinge handelt, die bisher weder familiär noch freundschaftlich mit dem Verein verbunden waren.

Bei den Fergen ist es üblich, dass man zunächst einmal ein Probejahr mitmacht und sich dann entscheidet, ob man Mitglied werden möchte. Das haben Martin Selb, Sonja Klauser und Jan Mayer im vergangenen Jahr so gemacht und freuen sich, nun offiziell Fergen zu sein. Aber nicht nur über die Schnupperer und Neumitglieder freut sich der Vorstand – Silvia Busse wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist seit 30 Jahren aktives Mitglied.

Der Jahresrückblick zeigte schnell, warum die Nachfrage groß ist. Denn auch außerhalb der Fasnacht gibt es viel im Angebot für die ganze Familie. Da gab es unter anderem den traditionellen Pfingstausflug, den Fez-Spielenachmittag und erstmals wurde eine Hütte in Immenstadt am Alpsee gemietet. Die Mitglieder verbrachten dort drei gemeinsame Tage.

Aber auch die Fasnacht selbst war unter dem Motto "Superhelden" ein Erfolg. Neben dem gelungenen bunten Abend in der gut gefüllten Trotte war auch das Narrenduell am Fasnachtsdienstag erfolgreich. Matthias Ebi gewann an diesem Abend den Narrenbaum und die Fergen freuen sich schon auf seine Einladung, um eben diesen Baum zu überbringen. Die Wahlen waren schnell erledigt. Der bisherige Vorstand stellt sich zur Wiederwahl und wird auch einstimmig gewählt. Dieses Jahr wird es nicht wirklich ruhiger für den Kadelburger Verein, denn für das Narrentreffen 2018 ist er der Ausrichter. Und eins ist sicher – wenn Superhelden am Werk sind, kann nichts schief gehen.