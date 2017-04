Küssaberg Die Hochrhein Karateschule freut sich über ihren Mitgliederzuwachs

Der Vorstand der Hochrhein Karateschule zeigt sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung des Vereins. Die Zahl der Kinder in Anfängerkursen verdreifacht sich.

Die Plätze waren alle belegt, als die Vorsitzenden Patricia Dinh-Hölderle die Hauptversammlung der Hochrhein Karateschule Küssaberg eröffnete. Der Verein hat aktuell 31 aktive und 14 passive Mitglieder. Die Gruppe der Kinder hat sich im vergangenen Jahr besonders erfreulich entwickelt, was man auch bei der Hauptversammlung merkte: Fast alle Kinder sind mit einem Elternteil anwesend gewesen. Vor zwei Jahren startete der Verein eine neue Gruppe mit fünf Kindern, heute sind es dreimal so viele Neuanfänger.

Genau das war auch ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung, denn die Trainingszeiten werden angepasst, um spezieller auf die Kinder eingehen zu können. Ab Mai werden jeden Freitag vier verschiedene Trainingsstufen angeboten. Bisher waren es drei.

Im Rückblick berichtet Patricia Dinh-Hölderle, dass die jährliche Teilnahme am Hochrhein-Cup in Steinen wieder überaus erfolgreich war. Auch die Vereinsmeisterschaft, ausgerichtet von der Karateschule Samurai in Eggingen im März, verlief erfolgreich für die Karateka der Hochrhein Karateschule. In diesem Jahr wird der Verein beim Küssaberger Ferienprogramm Fez wieder zwei Nachmittage anbieten. Zudem möchte der Vorstand gerne einen einheitlichen Trainingsanzug, der bei Turnieren über dem Karate-Gi getragen werden kann für die Mitglieder. Hierfür werden Sponsoren gesucht.

Fünf Mitglieder wurden für Ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Felicia Dinh und Manuel Schreck (3. Kyu), sowie Michaela Schreck (passiv) für fünf Jahre. Tosca Mehler (1. Dan) ist mittlerweile selbst Trainerin und ist seit 20 Jahren Mitglied im Verein. Thomas Schleuning (passiv) war bei der Versammlung verhindert und erhält seine Urkunde für 20 Jahre Mitgliedschaft später nachgereicht. Auch der stellvertretende Vorsitzende Andreas Berkowitz war verhindert und wird ebenfalls nachträglich für seine fünfjährige Mitgliedschaft geehrt.

Patricia Dinh-Hölderle ist zufrieden mit der bisherigen Entwicklung des Vereins und hat für die Zukunft einen speziellen Wunsch: „Es wäre toll, wenn wir eine Erwachsenen-Gruppe am Dienstagabend zusammenbringen würden.“ Wer daran Interesse hat, kann per E-Mail (karate.kuessaberg@gmail.com) Kontakt aufnehmen, um weitere Informationen zu erhalten.