Küssaberg Die Hauptversammlung mit den Hinterbachsürpflern wird ein humorvoller Abend

Dirigentin Bianca Köpfler legt aus Zeitgründen ihr Amt bei den Hinterbachsürpflern nieder, Simon Müller folgt ihr nach. Die Guggenmusik sucht noch Näher für neue Kostüme.

Eine etwas andere Hauptversammlung veranstaltete die Guggenmusik Hinterbachsürpfler aus Dangstetten im Gasthaus Küssaberg. Wo in anderen Vereinen die Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder, wie Vorsitzendem Schriftführer, Kassenwart und Kassenprüfer eher ruhig und dezent vorgetragen werden, gelang es bei den Hinterbachsürpflern, alles mit Humor vorzutragen und den gesamten Abend über die Versammlung mit Spaß zu führen.

Der Vorsitzende Johannes Gey hatte den Dreh raus, seine fast 54 Mitglieder bei Laune zu halten. Aber auch Kommentare aus den einzelnen Gruppen führten zur allgemeinen Heiterkeit. Dies war auch so, als Schriftführerin Regina Leute den Jahresbericht vorlas, der bei den Mitgliedern Erinnerung hervorrief, was bei den mehr als 23 Auftritten alles Lustiges geschehen ist. Selbst Gemeinderat Gottfried Ritter, der in Vertretung des Bürgermeisters gekommen war, sagte: "Ich durfte schon letztes Mal bei eurer Versammlung sein und es ist immer noch so lustig wie damals."

Alle Vorstandsmitglieder, bis auf einen Beisitzer, wurden bestätigt. Lediglich Heiko Zerweck trat sein Amt als Beisitzer nicht mehr an. Er wurde durch Patrick Hartmann ersetzt. Der Vorsitzende Johannes Gey freute sich dann, die Ehrungen vornehmen zu können. Es wurden unter lautem Beifall sechs Mitglieder mit einem Präsent bedacht, die zu 100 Prozent bei den Proben im vergangenen Jahr anwesend waren. Für 20 Jahre im Verein bekamen Mario Kowalenko und Bernd Leber gleich zwei Auszeichnungen – einmal vom Vorstand und einmal aus ihrer Gruppe, die sie dafür auszeichnete, dass sie die Truppe stets bei Laune halten und die Lustigsten in der Truppe sind.

Für zehn Jahre wurden mit einem Präsent und einer Urkunde bedacht: Tanja Gerspach, Simone Maurer, Ramona Hugel und in Abwesenheit Sarah Morath.

Einziger Wermutstropfen war die Verabschiedung von Dirigentin Bianca Köpfler. Sie hört aus zeitlichen Gründen nach fünf Jahren gemeinsamer Arbeit auf. Aber Nachfolger Simon Müller steht schon in den Starlöchern und freut sich auf die Zusammenarbeit. Außerdem wurde ein Kostüm für die nächste Kampagne vorgestellt. Der Verein legt sich alle drei Jahre ein neues zu. Gesucht wird nur noch eine Schneider, der helfen könnte, dieses und später weitere Kostüm zu nähen.