Küssaberg Die Gemeinde Küssaberg ist bei der künftigen Gestaltung ihres Angebots für Jugendliche offen für Ideen

Ein vorgefertigtes Konzept will die Gemeinde den Jugendlichen in Küssaberg nicht auferlegen. Gemeinsam mit ihnen Ideen umzusetzen, soll das Ziel der Jugendarbeit der Gemeinde sein.

Für Kinder ist in der Gemeinde Küssaberg viel geboten und auch die Betreuung in Kindergarten und Schule hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Aber wie ist das Angebot für Jugendliche in der Gemeinde am Hochrhein? Seit circa eineinhalb Jahren ist die Sozialpädagogin Natasha Döring bei der Gemeinde angestellt und gemeinsam mit Silvia Schindler für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Silvia Schindler ist hauptsächlich für die Betreuung der Kinder am Nachmittag der Ganztages-Grundschule in Kadelburg zuständig. Natasha Döring betreut die Jugendlichen. Sie ist am leichtesten in ihrem Büro in der Gemeinschaftsschule in Rheinheim zu finden.

"Das Nachmittagsangebot der beiden Schulen ist dank guter Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen sehr vielseitig", erklären die beiden Frauen. Die Kinder und Jugendlichen hätten viele Möglichkeiten, ihren Interessen nachzugehen, sei es Turnen, Musik oder Künstlerisches. Auch während der Sommerferien wird eine abwechslungsreiche Betreuung über vier Wochen angeboten. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal ein Zeltlager geben.

Mancher Küssaberger bedauert, dass nach dem Abriss des Jugendheims in Rheinheim, das aufgrund von Baufälligkeit und nicht vorhandenem Brandschutz nicht weiter genutzt werden durfte, bisher kein neuer Treffpunkt für Jugendliche entstanden ist. "Jugendliche wollen unter sich sein", sagt Natasha Döring. Sie möchte kein festes Konzept vorgeben und würde sich freuen, wenn sich Jugendliche mit Ideen und Wünschen an sie wenden. Auch Bürgermeister Manfred Weber ist offen und unterstützt die Arbeit von Natasha Döring. "Bisher ist seit dem Abriss nur eine Gruppe von Jugendlichen an mich herangetreten, mit der Bitte, einen Bauwagen gestellt zu bekommen. Nur leider wurden nie genauere Vorschläge dazu gemacht", sagt der Bürgermeister.

Hier kommt nicht nur das Team Silvia Schindler und Natasha Döring ins Spiel. Auch der Verein Boje würde sich freuen, Jugendliche bei der Planung solcher Projekte unterstützen zu können, und steht diesen gerne zur Seite. Anlaufstellen gibt es viele. "Wichtig ist uns, im Gespräch zu bleiben", sagt Natasha Döring und appelliert an die Jugendlichen: "Kommt einfach zu uns." Kontakt aufnehmen kann man entweder über die Gemeindeverwaltung oder einfach per E-Mail (doering.natasha@kuessaberg.de).