Küssaberg Die Anwohner erhalten Informationen über die Baumaßnahmen zur Sanierung der Schanzstraße in Kadelburg

Die Anwohner begrüßen die Sanierung der Schanzstraße in Kadelburg und auch das Verfahren der Beteiligung der Bürger an den Planungen.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 20. Februar die nächsten Schritte der Sanierungsmaßnahmen an der Schanzstraße in Kadelburg besprochen und festgelegt. Der betroffene Teilbereich wurde vom Küssaberger Gremium bereits vor Jahren in das damalige Maßnahmenpaket 2013 bis 2018 mit aufgenommen. Die Straßenschäden waren unübersehbar und die Oberfläche wies zudem starke Unebenheiten auf. Nun luden Gemeinde und Gemeinderat die betroffenen Anwohner zu einer Informationsveranstaltung ein.

Diese Informationsveranstaltung fand gemeinsam mit den Gemeinderatsvertretern aus Kadelburg und Bürgermeister Weber samt seinem zuständigen Team aus der Gemeindeverwaltung im Sitzungssaal der Gemeinde statt. Die Präsentation selbst wurde vom zuständigen Architekten Ralf Mülhaupt vorgestellt, der auch schon im Februar den Gemeinderat in seiner Sitzung über den Zustand und die Möglichkeiten des Projekts informierte. Die Anwohner der Schanzstraße begrüßten die Vorgehensweise von Gemeinderat und Gemeinde ebenso wie die vorgesehene Sanierung an sich.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen werden aktuell mit circa 600 000 Euro geplant. Wesentliche Teile davon müssen für die Erweiterung des Abwasserkanals und für die Anpassung der Trinkwasserversorgung verwendet werden. Große Zustimmung in der Planung fand der vorgesehene Bürgersteig in den Einmündungs- und Kreuzungsbereichen zum Holunderweg, zur Schulstraße und zur Rheinstraße. Auch dass man weiterhin an der Tempo-30-Zone festhalten wird, freute die Anwohner. Durch die Bauarbeiten, welche im kommenden Winter starten sollen, können mögliche marode Hausanschlussleitungen im Straßenbereich ausgewechselt werden.

Alle Haus-Eigentümer an der Schanzstraße in Kadelburg wurden deshalb dazu aufgefordert, die eigenen Anlagen auf den Privatgrundstücken zu beurteilen und die Einschätzungen zeitnah der Gemeinde mitzuteilen. Im Zusammenhang mit der Sanierung kann eine örtliche Firma den gewünschten Breitbandanschluss für ein schnelleres Internet anbieten. Wo benötigt, wird das Gasnetz noch erweitert werden. „Das Ziel ist, eine runde Sache anzubieten“, betonte der Architekt Ralf Mülhaupt. Das momentan geplante Ende der Sanierungsmaßnahme liegt im Frühjahr oder Sommer 2018. Weitere Schritte bei dem Projekt werden in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen festgelegt.