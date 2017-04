Küssaberg Der Verein Boje in Küssaberg hat schon viel bewegt und noch viel vor

Der Verein Boje freut sich über sein 20-jähriges Bestehen. Es besteht Wunsch nach mehr Unterstützung junger Eltern in der offenen Jugendarbeit.

Es war ein kleiner Kreis, der sich zur Hauptversammlung des Vereins Boje im "Öpfelbaum" traf. 34 Mitglieder hat der Verein aktuell und wünscht sich aus den Reihen junger Eltern dringend Unterstützung für die offene Jugendarbeit. Boje feiert 2017 sein 20-jähriges Bestehen. "Das Herzstück des Vereins ist die Themenreihe", sagt Vorsitzender Jörg Cahenzli. Mehrmals im Jahr werden Gesprächsabende zu aktuellen Themen angeboten. Der Vorstand engagiert erfahrene Referenten, die im Anschluss auf Besucherfragen eingehen. Am 18. Mai, 19.45 Uhr, sind alle Interessierten zum Thema "Trotzköpfe – peinlich, stressig, erstaunlich und trotzdem wichtig" in den Kindergarten Dangstetten eingeladen.

Im Jahr 2012 hat der Verein das Präventionstraining in der Grundschule mit eingeführt. Schulleiterin Cornelia Köbele bedankte sich bei der Versammlung und betonte: "Die Kinder werden in ihrem Selbstbewusstsein bestärkt, das Training ist etwas Nachhaltiges." Um Projekte wie diese zu finanzieren, lässt sich der Vorstand immer wieder etwas einfallen. So hat der Verein 2016 erstmals beim Weihnachtsmarkt in Rheinheim im beliebten Kinderzelt eine Tombola angeboten. So ist das nächste Präventionstraining für die Zweitklässler gesichert. Zudem soll eine Kinderbuch-Autoren-Lesung an der Schule organisiert werden.

Im Rahmen der Ganztagesbetreuung in den Sommerferien übernimmt Schriftführerin Marlies Eckert die beliebten Vorlesestunden. Der Verein setzt sich auch für die Flüchtlingshilfe ein: Im Februar fand das erste "internationale" Kochen in der Gemeinschaftsschule statt. Vier verschiedene Nationen haben jeweils ein klassisches Essen aus ihrer Heimat gekocht und es wurde gespielt. Im Herbst gibt es eine Neuauflage.

Die stellvertretende Vorsitzende Doris Vollmer gab ihren Posten aus zeitlichen Gründen ab. Nachfolgerin ist Sandra Neumann. Doris Vollmer bleibt dem Verein als Beisitzerin erhalten. Alle anderen Posten bleiben unverändert. Zwei Themen liegen dem Vorstand besonders am Herzen: Boje will über das Thema "Mobbing" aufklären und einen Jugendbeirat initiieren.