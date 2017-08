Küssaberg Der Museumsverein Küssaberg zeigt eine Ersatzausstellung über Bauern als Handwerker

Die geplante Schau zur Mode der 50er Jahre fällt buchstäblich ins Wasser. Der Museumsverein Küssaberg disponiert kurzfristig um und zeigt landwirtschaftliche Geräte.

Der Museumsverein Küssaberg hatte am Sonntag zur Eröffnung einer neuen Ausstellung "Von der Aussaat bis zur Ernte – der Bauer als Handwerker?" eingeladen. Mit außerordentlich großem Andrang wurde die aktuelle Schau um 15 Uhr pünktlich eröffnet. Brigitte Rossa, Vorsitzende des Museumsvereins, sagte in ihrer Begrüßungsrede: "Vor nicht einmal 100 Jahren lebten die meisten Bewohner der heutigen Gemeinde Küssaberg hauptsächlich von der Landwirtschaft und vom Weinbau. In dieser Ausstellung möchten wir Ihnen vorwiegend das damalige Handwerkzeug für die Ackerbestellung, aber auch Objekte, die nach der Ernte noch benötigt wurden, zeigen."

Ursprünglich war nach dem Jahresprogramm geplant, eine Ausstellung über die Mode der 50er Jahre zu zeigen. Aber bei der Ausstellerin aus dem Aargau ging vor einigen Wochen ein Unwetter herunter und hatte die bereits für den Museumsverein gepackten und gerichteten Ausstellungsstücke unter (Ab-)Wasser gesetzt. Dadurch wurden die gesamten Stücke unbrauchbar und eine Ausstellung unmöglich. Aber der Museumsverein besteht aus tatkräftigen Mitgliedern und so war schnell eine Ersatzausstellung parat.

So konnte der Sammler Gerd Schimanski aus Lienheim gewonnen werden, seine Sammlerstücke zur Verfügung zu stellen. Schimanski, der seit mehr als 40 Jahren alles von der Landwirtschaft sammelt, stellte eine große Anzahl seiner Stücke zur Verfügung. Mit den eigenen Stücken des Museumsvereins wurde eine beachtliche Ausstellung aufgebaut, die sich sehen lassen kann. Es wird alles gezeigt, vom Dreschflegel über einen Rübenzieher bis hin zur Getreidewaage. Selbstverständlich können nur die Sachen gezeigt werden, die auch in die Räume passen, aber sie sind sehenswert.

im Alten Rathaus in Rheinheim ist bis Sonntag, 1. Oktober, zu sehen und hat sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.