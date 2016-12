Küssaberg Der Museumsverein Küssaberg dankt Liselotte Noth für die jahrzehntelange Berichterstattung

Liselotte Noth nimmt Abschied als Lokaljournalistin für SÜDKURIER und Alb-Bote. Zu dieser Gelegenheit dankte ihr der Museumsverein Küssaberg für die jahrelange Berichterstattung.

Abschied nach Jahrzehnten: Unter dem Applaus der zahlreichen Besucher bei der Vernissage der Weihnachtsausstellung in den Räumen des Museumsvereins Küssaberg im Alten Rathaus in Rheinheim, bedankte sich die Vorsitzende des Museumsvereins Küssaberg, Brigitte Rossa, mit einem Präsentkorb bei Liselotte Noth für die jahrzehntelange Berichterstattung in den Tageszeitungen SÜDKURIER und Alb-Bote. Mit dieser permanenten Anwesenheit bei allen wichtigen Anlässen des Museumsvereins, brachte sie ihre tiefe Verbundenheit zum Ausdruck. Auch ohne Kamera und Notizblock wird Liselotte Noth in Zukunft ein gern gesehener Gast beim Museumsverein sein. Von links: Jürgen Barabas, Stellvertretender Vorsitzender, Liselotte Noth und Vorsitzende Brigitte Rossa.