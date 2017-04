Küssaberg Der Küssaburgbund startet Ende April neue Führungen auf der Burgruine

Der Küssaburgbund will sein Wissen über die Kultur und Geschichte der Heimat an Interessierte weitergeben. Ein Team aus dem Verein lädt jeden Monat zu Burgführungen ein.

Die Ruine Küssaburg ist das Wahrzeichen des Landkreises Waldshut. Um sie den Menschen noch besser zu erschließen und die Geschichte und Kultur der Heimat noch besser näherzubringen, bietet der Küssaburgbund von April bis September immer am letzten Samstag im Monat um 16 Uhr – also erstmals am 29. April und letztmals am 30. September – eine öffentliche Führung an. „Dazu ist keine Anmeldung nötig“, sagt die Vorsitzende des Küssaburgbunds, Brigitte Rossa. Die Führung finde statt, bei drei wie bei 30 Interessenten. Die Führung kostet vier Euro pro Person, für Kinder zwei Euro. „Für Gruppen und Schulklassen sind jederzeit Führungen möglich. Allerdings auf Voranmeldung“, verweist Brigitte Rossa auf die Flexibilität des Vereins. Anmeldungen seien bei ihr unter der Telefonnummer 07741/18 94 möglich.

Treffpunkt zu den Begegnungen ist der Parkplatz beim Gasthof Küssaburg. Die Führungen selbst werden etwa eineinhalb Stunden dauern, wie vom Führungs-Team zu hören ist. Vier Personen haben sich für diese Burgführungen zusammengeschlossen. Neben Brigitte Rossa selbst ist auch ihre Tochter Isabella dabei. Sie, als jüngste im Bunde, wolle die Burggeschichte besonders für die etwas jüngere Generation interessant machen und das sei in der jüngsten Zeit äußerst gut gelungen. Brigitte Rossa, einst Kinderpflegerin von Beruf, hat sogar eigens für Kinder bis zu zehn Jahren die Burggeschichte kindgerecht aufbereitet.

Zum Team gehören auch Hubert Baumgartner aus Tiengen, Georg Rasp aus Lauchringen und Joachim Zippel. Er wohnt seit 1960 in Bechtersbohl und kann etliche Jugenderinnerungen zur Burg beisteuern. Er hat früher auch schon privat mehrere Burgführungen geleitet. Wolf Pabst aus Küssaberg hatte seinerzeit den Impuls zu den Küssaburgführungen gegeben, den Brigitte Rossa aufgriff und bis heute weiterverfolgt. Allein im vergangenen Jahr haben sie 27 Führungen geleitet, bei denen mehr als 570 Personen die Burgruine besichtigt haben. Traurig sei allerdings, dass es immer noch Chaoten gebe, welche die auf der Burgruine aufgestellten Bänke so zerstören, dass sie nicht mehr benutzbar seien und sie sogar noch über die Mauern hinunter werfen würden. Auch aufgestellte Mülleimer würden in Brand gesetzt.

Dass das bei einer Führung keinen guten Eindruck macht, versteht sich von selbst und ist dabei auch noch mit unnötigen Kosten verbunden. Um den Zugang zur Burg sicherer und besser zu machen, wird von 2. Mai bis 22. Mai die Holzbrücke zur Küssaburg erneuert. Da die Brücke vollständig abgerissen und wieder neu aufgebaut wird, ist die Burg während dieser Zeit nur über die Wendeltreppe im großen Bastionsturm begehbar. Es kann auch sein, dass der Zugang zur Burg für kurze Zeit ganz gesperrt wird. Für gehbehinderte Personen besteht zu dieser Zeit keine Möglichkeit, die Burg zu besuchen.