Küssaberg Der Gemeinderat stimmt dem Pachtvertrag mit der Firma Hochrhein Net für den Breitbandausbau zu

Der Gemeinderat berät die Planungen für das weitere Vorgehen in Sachen Breitbandausbau in Küssaberg. Die Firma Hochrhein Net erhält den Zuschlag für die Arbeiten.

50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) – das ist die Zahl, die das Land Baden-Württemberg vorgibt als Grundversorgung bei der Internetgeschwindigkeit für jeden Haushalt. In Teilbereichen der Ortsteile Kadelburg, Rheinheim und Reckingen sind diese bisher nicht gewährleistet. Hier kommt der Breitbandausbau ins Spiel. Mit dem weiteren Vorgehen befasste sich der Küssaberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Für viele Anbieter ist der Bau eines entsprechenden Netzes, angefangen beim Verlegen der Leerrohre bis hin zu den Glasfaserkabeln, wirtschaftlich gesehen uninteressant, wie das zuständige Team der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Manfred Weber und Hauptamtsleiterin Kersten Küpfer in der Sitzung informierte. So hat die Gemeinde vor circa 18 Monaten begonnen, die hierfür wichtige Leerrohr-Verlegung mit Zuschüssen des Landes Baden-Württemberg selbst in die Hand zu nehmen. Etwas anders sieht es in Reckingen aus. Da hier die Stromleitungen noch per Dachständer verlegt sind, will der Energiedienst nun auf Erdverkabelung umsteigen. Es wird also eine koordinierte Maßnahme des Energiedienstes mit der Gemeinde geben. Die Kosten für das Verlegen der Leerrohre werden aufgeteilt. Für die reinen Tiefbauarbeiten sind aktuell circa 300 000 Euro veranschlagt. Mittlerweile sind die Bauarbeiten im vollen Gange.

Parallel dazu wurde der nächste Schritt geplant: Welches Unternehmen wird die Glasfaserkabel verlegen und damit den Anwohnern die Breitbandversorgung garantieren? Das einzig verwertbare Angebot, das dem Gemeinderat vorgestellt wurde, kam von der Firma Hochrhein Net aus Rheinheim.

Das Unternehmen hat den Vorteil, dass es hier bereits seit einigen Jahren als Anbieter tätig ist und die Region gut kennt. Der vorgesehene Pachtvertrag soll sieben Jahre lang bestehen und sieht vor, dass vonseiten Hochrhein Net keine Pacht an die Gemeinde Küssaberg gezahlt werden muss. Zudem bekommt das Unternehmen eine Anschubfinanzierung vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 150 000 Euro. Diese Anreize sind in dem Bereich üblich, wie in der Sitzung ausgeführt wurde. Dafür garantiert der Anbieter die vorgeschriebenen 50 MBit/s pro Haushalt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, mit der Firma Hochrhein Net den Pachtvertrag abzuschließen.