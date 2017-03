Küssaberg Der Gemeinderat stellt die Weichen für die Umsiedlung des Lebensmitteldiscounters Lidl in Kadelburg

Der Gemeinderat stellt die Weichen für die Umsiedlung des Lebensmitteldiscounters Lidl in Kadelburg

Der Gemeinderat macht mit einem Aufstellungsbeschlss den Weg frei für den Umzug des Discounters Lidl. Die Bürger können aber noch ihre Belange anmelden. Der Umzug ist ein weiterer Schritt in Richtung des Projekts neue Ortsmitte Kadelburg.

Seit circa drei Jahren laufen die Gespräche und Beratungen für den Bebauungsplan „Steinäcker/Steinwiesen“. Dieser beinhaltet unter anderem den Umzug des Discounters Lidl von der Ortsmitte an den Ortsrand in Kadelburg. Von bisher 730 Quadratmetern soll sich der nach neuestem Stand der Technik zu bauende Markt auf 885 Quadratmeter vergrößern. Hinzu kommen die damit verbundenen straßenbaulichen Maßnahmen. Auf Höhe Gartenstraße wird ein neuer Kreisverkehr entstehen.

Die neue Verkehrsanbindung ist in Richtung Soolweg, Neunschwanz und für Teile von Studäcker angedacht und soll unter anderem für eine Verkehrsentlastung in Höhe Ortsmitte/Gaststätte Löwen sorgen. Die momentan viel genutzte Schanzstraße kann dadurch zudem entlastet werden. Dies alles hängt auch mit dem Landessanierungsprogramm und dem Ziel, eine neue Ortsmitte in Kadelburg zu gestalten, zusammen.

Durch den Umzug von Lidl entstehen künftig viele neue Möglichkeiten für den Ortskern. Architekt Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig befasst sich seit Monaten gemeinsam mit der Gemeinde und dem Gemeinderat mit der Planung und stellte nun den Bebauungsplan vor. Viele Anmerkungen der Anwohner aus der Bürgerversammlung im Juli vergangenen Jahres wurden aufgenommen. So zum Beispiel die Weiterführung und der Ausbau des Gehwegs in den geplanten Kreisel. Für den wegfallenden Bolzplatz ist im geplanten Wohnbaugebiet „Neunschwanz-Erweiterung“ ein Ersatz vorgesehen.

Der Gemeinderat zeigte sich zufrieden. Gemeinderatsmitglied Bernhard Reichmann merkte an, dass auf dem aktuellen Plan noch kein Zugang zu dem Discounter von der Seite Steinäcker eingeplant wurde. Er ist der Meinung: „Da muss unbedingt eine Verbindung hin.“ Bürgermeister Manfred Weber klärte auf, dass man bereits mit Lidl im Gespräch sei. Der Gemeinderat gab den Startschuss für den Aufstellungsbeschluss.

Laut Baugesetzbuch ist eine einmonatige Bürgerbeteiligung vorgesehen. Gemeinde und Gemeinderat haben sich für ein zweistufiges Beteiligungsverfahren entschieden, um die Anwohner weiter bestmöglich einzubinden. Das bedeutet, es folgt nun eine einmonatige Frist für die Anwohner, ihre diesbezüglichen Belange anzumelden. Im Anschluss daran wird die Gemeinde diese prüfen und es folgt eine weitere einmonatige Anhörungsrunde. Danach wird der Gemeinderat über die weiteren Schritte und Maßnahmen entscheiden.