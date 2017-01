Küssaberg Der Gemeinderat macht eine Rundfahrt durch Küssaberg

Der Gemeinderat besichtigt die Begebenheiten in den Ortsteilen. Das Gremium diskutiert dabei unter anderem Baumaßnahmen.

Zum Jahresende ist der Pachtvertrag für die Minigolfanlage in Rheinheim abgelaufen. Dieser ist nach zwölf Jahren nicht mehr verlängert worden. Schon lange überlegt man, wie es mit der Freizeitanlage weitergehen soll. Klar ist, es muss einiges getan werden – nicht nur am Konzept. Entsprechende Zuschüsse wurden beim Land beantragt und warten auf ihre Genehmigung. Zeit ist nun, um über die zu überbrückende Saison zu entscheiden. Vor Ort machte sich der Gemeinderat ein Bild über den Zustand der Anlage und diskutierte Möglichkeiten.

Grundvoraussetzung für einen Spielbetrieb in 2017 wäre, dass sich jemand bereit erklärt, für die Sommermonate die Pacht zu übernehmen. Vorher wird die Anlage vom Team des Bauhofes hergerichtet. Auf ein gastronomisches Angebot soll vorest verzichtet werden. Getränke und Eis soll es dennoch weiter geben. Auch soll ein Rauchverbot ausgesprochen werden, ein Schritt hin zum familienfreundlichen Konzept. In Reckingen einigte man sich auf das Entfernen von zwei Bäumen am Campingplatz, sowie das Renovieren des Gebälks und der Kiosk-Verkleidung im Freibad. Auch der Feldwegsanierung zwischen Kadelburg und Rheinheim im Bereich Obstanlagen Preis/Stoll wurde zugestimmt.

Das Gebäudekonzept des alten Rathauses in Kadelburg war nächster Anlaufpunkt. Aktuell befinden sich hier die Post, die Bücherei, eine Naturheilpraxis, die Musikschule, die Volkshochschule und der Raum der Landfrauen. Dringend renovierungsbedürftig wären die sanitären Anlagen und die Heizung.



Auch ein Konzept für den momentan nicht nutzbaren Dachboden ist nötig. Man einigte sich darauf, dass ein Architekturbüro beauftragt werden soll, das im Hinblick auf den teilweise bestehenden Denkmalschutz Vorschläge, aufgeteilt in Prioritäten, erarbeiten soll. Weiter legte man fest, dass der Bergfriedhof in Kadelburg einen neuen Zaun mit Hecke bekommen soll, was den öffentlichen Fußweg abtrennen wird. Abschließend wurde die Kadelburger Notunterkunft in der Kirchstraße 4 besichtigt. In den vergangenen Monaten hat der Bauhof hier einiges an Arbeit geleistet und das Erdgeschoss renoviert. Die Räume im ersten Stock sowie die Gemeinschaftsküche und das Bad sollen hergerichtet werden. Somit wird die Gemeinde den Vorgaben des Landes gerecht.